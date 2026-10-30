Shayne Pattynama Angkat Bicara soal Tak Pernah Main di Persija Jakarta: Saya Fit 100 Persen!

Shayne Pattynama belum pernah dimainkan Persija Jakarta di Super League 2026-2027. (Foto: Media Persija Jakarta)

FULLBACK kiri Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, angkat bicara terkait kondisinya yang belum pernah bermain untuk Persija Jakarta di Super League 2026-2027. Ia mengatakan kondisinya fit 100 persen dan siap membela Persija Jakarta.

“Satu hal yang bisa saya katakan, saya 100 persen fit. Saya 100 persen siap bermain untuk Persija Jakarta,” kaya Shayne Pattynama dalam wawancara dengan @seasiagoal beberapa hari lalu.

"Saya ingin berjuang bersama Persija Jakarta. Saya tidak datang ke sini untuk tidak membantu tim sama sekali. Jadi bagi saya, saya sangat ingin berjuang tapi dengan fakta saya tidak bisa menunjukkan diri saya sendiri kepada fans,” lanjut mantan pemain Viking FK tersebut.

1. Tak Mau Perkeruh Suasana

Shayne Pattynama saat membela Persija Jakarta di Super League 2026-2027.

Namun, Shayne Pattynama tidak mau memperkeruh suasana dengan mengeluarkan kalimat negatif. Ia hanya ingin mendukung Persija Jakarta yang dalam trek tepat juara Super League 2026-2027.

Hingga pekan ketujuh Super League 2026-2027, Persija Jakarta duduk di puncak klasemen dengan 18 angka. Skuad asuhan Shin Tae-yong unggul empat angka atas Dewa United di posisi dua.

“Saat ini saya tidak ingin berbicara negatif atau sesuatu karena Persija melakukannya dengan baik. Saya sangat senang untuk rekan-rekan yang melakukannya dengan baik dan menang,” ujar Shayne Pattynama.