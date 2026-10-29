Persib Bandung Raup Uang Rp8 Miliar dari AFC Champions League 2 2026-2027!

Persib Bandung sudah meraup hingga Rp8 miliar dari partisipasi mereka di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

PERSIB Bandung mendapat pemasukan fantastis dari partisipasi mereka di AFC Champions League 2 2026-2027. Hingga kelar matchday 3, Maung Bandung mengantongi uang sejumlah Rp8 miliar!

Pasukan Igor Tolic baru saja mengalahkan Melbourne Victory dengan skor 2-0. Laga tersebut digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Kamis 28 Oktober 2026 pukul 19.15 WIB.

Persib Bandung vs Melbourne Victory (Foto: Instagram/@persib)

Dua gol kemenangan tuan rumah diborong Balsa Sekulic (47’, 67’). Hasil itu membuat mereka mengumpulkan poin sempurna dari tiga laga!

1. Puncak Klasemen Grup E AFC Champions League 2 2026-2027

Kini, Persib masih bercokol di puncak klasemen Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 dengan sembilan poin. Mereka hanya butuh minimal empat angka lagi dari tiga laga tersisa untuk lolos ke fase gugur.

Kemenangan itu juga menambah tebal kantong Persib. Pasalnya, juara Super League 2025-2026 tersebut mendapatkan hadiah uang dengan nilai fantastis!

Menurut manual AFC, setiap kemenangan di fase grup bernilai USD50 ribu (setara Rp907 juta). Itu artinya, Persib mendapatkan total USD150 ribu (setara Rp2,7 miliar) dari tiga laga sejauh ini.