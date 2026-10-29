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Segini Hadiah Uang Fantastis yang Diraih Persib Bandung usai Kalahkan Melbourne Victory

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |15:04 WIB
Segini Hadiah Uang Fantastis yang Diraih Persib Bandung usai Kalahkan Melbourne Victory
Segini hadiah uang fantastis yang diraih Persib Bandung usai mengalahkan Melbourne Victory (Foto: AFC)
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SEGINI hadiah uang fantastis yang diraih Persib Bandung usai kalahkan Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027. Kocek Maung Bandung dipastikan makin tebal.

Laga Persib Bandung vs Melbourne Victory itu merupakan matchday 3 Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Duel digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Rabu 28 Oktober 2026 pukul 19.15 WIB.

1. Tiga Poin

Persib Bandung vs Melbourne Victory. (Foto: Instagram/persib)

Persib berhasil menang dengan skor 2-0! Dua gol kemenangan tuan rumah diborong Balsa Sekulic (47’, 67’). Hasil itu membuat mereka mengumpulkan poin sempurna dari tiga laga!

Kini, Persib masih bercokol di puncak klasemen Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 dengan sembilan poin. Mereka hanya butuh minimal empat angka lagi dari tiga laga tersisa untuk lolos ke fase gugur.

2. Hadiah Uang Persib Bandung

Kemenangan itu juga menambah tebal kantong Persib. Pasalnya, juara Super League 2025-2026 tersebut mendapatkan hadiah uang dengan nilai fantastis!

Menurut manual AFC, setiap kemenangan di fase grup bernilai USD50 ribu (setara Rp907 juta). Itu artinya, Persib mendapatkan total USD150 ribu (setara Rp2,7 miliar) dari tiga laga sejauh ini.

 

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