Paksakan Francisco Rivera Main meski Belum Pulih, Pelatih Persebaya Surabaya Buka Suara

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, membeberkan alasan di balik keputusannya tetap menurunkan Francisco Rivera sejak menit awal pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2027. Meski sang pemain belum berada dalam kondisi fisik 100 persen, kehadirannya terbukti memberikan dampak signifikan bagi variasi serangan tim.

Pada laga pekan ketujuh tersebut, Persebaya berhasil mengamankan kemenangan 3-1 atas Madura United. Pertandingan derbi Jawa Timur itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin 26 Oktober 2026

1. Keputusan Taktis Tavares di Lapangan

Bernardo Tavares mengakui kualitas tinggi Rivera dalam mengalirkan bola serta kecermatannya dalam mengambil keputusan di lapangan. Keunggulan visi bermain itulah yang membuat peran gelandang asing tersebut amat krusial bagi Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya.

“Ya, poin yang bagus. Rivera bermain dalam kondisi tidak 100 persen. Dia adalah salah satu pemain yang turun sejak awal pertandingan. Saya memutuskan untuk memainkannya dari menit pertama entah dia bisa bermain selama 30, 40, 45 menit, atau bahkan satu jam,” ujar Tavares, dikutip Jumat (30/10/2026).

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“Saat tim lawan kehilangan satu pemain, saya sempat berpikir untuk menariknya keluar, tetapi saya melihat dia akan mendapatkan lebih banyak ruang. Kami membutuhkan pemain dengan kemampuan pengambilan keputusan seperti dia, terutama dalam hal memberikan operan,” tambahnya.