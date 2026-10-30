Meski Belum Pulih Total, Francisco Rivera Siap Bantu Persebaya Surabaya Kalahkan Persijap Jepara

SURABAYA – Gelandang Persebaya Surabaya, Francisco Rivera, mengakui dirinya belum pulih secara penuh dari cedera yang telah menderanya selama kurang lebih sebulan terakhir. Meskipun masih merasakan sedikit nyeri di bagian tendon, pemain asal Meksiko tersebut tetap bertekad keras untuk membantu Bajul Ijo mendulang poin penuh di kandang.

Persebaya Surabaya dijadwalkan menjamu Persijap Jepara dalam laga lanjutan pekan kedelapan Super League 2026-2027. Duel krusial ini akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (30/10/2026) malam pukul 19.00 WIB.

1. Proses Pemulihan

Kendala fisik tersebut sempat membuat Rivera harus menepi dan absen dalam beberapa pertandingan penting Persebaya saat bersua Garudayaksa FC, Isenmulang Kalteng FC, serta PSS Sleman. Ia baru mulai kembali merumput kala tampil selama 25 menit menghadapi PSM Makassar.

Menit bermainnya kemudian bertambah ketika Persebaya sukses menaklukkan Madura United dengan skor 3-1. Walau kebugarannya belum mencapai seratus persen, ia menegaskan kesiapannya untuk berjuang habis-habisan di atas lapangan tanpa mempedulikan durasi bermain yang diberikan pelatih.

Francisco Rivera. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

"Kondisi satu bulan dan di tendon sedikit sakit. Tapi saya kerja keras untuk untuk tim. Selalu berjuang untuk coba ambil tiga poin. Dan aku bisa main 40 menit, 90 menit, aku memberi 100 persen untuk Persebaya," kata Francisco Rivera dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Jumat (30/10/2026).

2. Kewaspadaan Tinggi

Menatap laga terdekat kontra Persijap, Rivera menyebutkan bahwa skuad asuhan pelatih telah mengkaji peta kekuatan sang calon lawan secara mendalam. Ia pun mengingatkan rekan-rekan setimnya agar tidak memandang sebelah mata lawan, meski saat ini tim asal Jepara tersebut tengah terpuruk di dasar klasemen sementara.