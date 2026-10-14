Kakang Rudianto Dikritik, Igor Tolic: Marc Klok dan Mariano Peralta Jadi Korban Berikutnya

Igor Tolic yakin pemain-pemainnya satu per satu akan jadi sasaran kritik termasuk Marc Klok dan Mariano Peralta (Foto: Instagram/@persib)

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, menyayangkan kritikan terhadap Kakang Rudianto usai ditahan Dewa United 2-2. Ia melihat, Marc Klok dan Mariano Peralta bisa saja jadi target berikutnya.

Persib ditahan imbang Dewa United 2-2 di pekan keempat Super League 2026-2027. Laga itu berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Minggu 11 Oktober 2026.

Dalam pertandingan itu, Persib tertinggal lebih dulu lewat gol Egy Maulana Vikri dan Noah Sadaoui. Maung Bandung kemudian mampu membalas via gol Balsa Sekulic dan Klok.

1. Dihentikan

Usai laga, Kakang mendapatkan kritik tajam dari sebagian penggemar Persib. Tolic meminta hal itu dihentikan. Sebab, bukan tidak mungkin pemain lain bakalan jadi sasaran.

“Tapi itu bukan Kakang saja, seseorang akan menjadi yang berikutnya. Itu bisa jadi Marc, atau itu akan menjadi Peralta, saya melihat semuanya (akan diserang)," kata Tolic, dikutip dari laman resmi i.League, Rabu (14/10/2026).

Meski membela Kakang, Tolic memahami suporter memiliki hak untuk menyampaikan pendapat setelah membeli tiket pertandingan. Namun, ia berharap dukungan terhadap tim tetap menjadi prioritas.