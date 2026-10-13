Erick Thohir Ancam Kurangi Poin Klub yang Gagal Jaga Suporter

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir mengancam akan mengurangi poin untuk klub yang tidak bisa menjaga sikap suporternya. Hal itu menyusul dua insiden penyerangan yang terjadi baru-baru ni.

1. Ancam Kurangi Poin

Insiden pertama menimpa rombongan Persib Bandung U-18 di Batang, Jawa Tengah, pada Minggu (11/2026) malam. Kemudian suporter Persija Jakarta yang tergabung dalam The Jakmania Cikampek di Tol Palikanci, Cirebon, Jawa Barat, juga diserang pada Senin (12/10/2026) dini hari.

Erick Thohir mengatakan, untuk saat ini PSSI memantau operator kompetisi i.League dan klub menangani persoalan tersebut. Namun, PSSI bisa saja bersikap jika tidak ada solusi terbaik untuk sepak bola Indonesia.

"Saya akan mendorong klub-klub yang tidak bisa menjaga suporternya, pengurangan poin sekarang. Tapi saya kasih kesepakatan dulu, ya, cuma kita akan lakukan tindak tegas pastinya," kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Sebatas informasi, Aksi kekerasan pertama meletus di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, pada Minggu (11/10) malam sekitar pukul 21.30 WIB. Bus rombongan Persib U-18 yang tengah dalam perjalanan menuju Bandung dihadang dan diserang sekelompok orang.

Selain itu, bus rombongan The Jakmania Cikampek mendapat pelemparan benda keras sewaktu melintas di Tol Palikanci KM 200, Cirebon, pada Senin (12/10) dini hari WIB. Akibat pelemparan itu membuat kaca bus pecah dan beberapa penumpang dilaporkan mengalami luka-luka.

Sementara itu, Direktur Utama I.League, Ferry Paulus mengimbau seluruh suporter sepak bola Indonesia untuk terus menjaga ketertiban, keamanan, dan sportivitas, baik saat mendukung tim kesayangan di stadion maupun ketika melakukan perjalanan menuju dan kembali dari lokasi pertandingan. I.League sangat menyayangkan adanya insiden yang terjadi baru-baru ini.