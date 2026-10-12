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PSSI Minta Kasus Penyerangan Bus Persib U-18 Diusut Tuntas

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |19:21 WIB
PSSI Minta Kasus Penyerangan Bus Persib U-18 Diusut Tuntas
PSSI Minta Kasus Penyerangan Bus Persib U-18 Diusut Tuntas (Dok PSSI)
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JAKARTA - Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mengecam aksi penyerangan terhadap bus Persib U-18 di rest area Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/10/2026). Federasi sepak bola Indonesia ini mendesak kejadian itu diusut tuntas.

1. Minta Diusut Tuntas

Dalam pernyataannya, PSSI menegaskan keselamatan seluruh insan sepak bola, termasuk tim sepak bola usia muda harus menjadi prioritas. Sejalan dengan komitmen bersama FIFA, setiap orang yang datang untuk bertanding dan menonton sepak bola harus dapat pulang ke rumah dengan selamat. 

"Terkait penyerangan bus rombongan EPA suatu klub oleh oknum suporter klub, PSSI meminta liga dan klub mengambil tindakan tegas serta melibatkan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian tersebut," demikian bunyi pernyataan PSSI. 

Penyerangan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip sportivitas dalam sepak bola, tetapi juga merupakan tindakan kriminal yang harus diproses sesuai hukum yang berlaku. 

"Sikap ini berlaku untuk seluruh kejadian serupa, siapa pun pelakunya dan klub mana pun yang menjadi korban. Tidak ada toleransi terhadap kekerasan dalam sepak bola Indonesia," katanya. 

Bus Persib U-18 diserang (Ist)

2. Bus Persib U-18 Diserang

Diketahui, bus Persib U-18 diserang di rest area Batang, Minggu (11/10/2026) sekitar pukul 21.30 WIB. Saat kejadian, rombongan Persib U-18 sedang dalam perjalanan menuju Bandung setelah menghadapi Garuda United di Solo, Jawa Tengah, dalam kompetisi Elite Pro Academy (EPA) U-18.

Informasi awal menyebutkan, rombongan Persib berpapasan dengan kelompok suporter rival yang sedang dalam perjalanan pulang setelah mendukung timnya bertanding di Yogyakarta. Bus Persib U-18 kemudian dilaporkan menjadi sasaran penyerangan oleh  oknum yang diduga berasal dari rombongan tersebut.

 

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