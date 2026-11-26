Syarat Dukungan Calon Exco PSSI Melonjak 3.400 Persen, GASPOL Adukan ke Komisi X DPR RI

JAKARTA – Gerakan Civil Society untuk Sepakbola Egaliter (GASPOL) mengadukan lonjakan syarat dukungan bagi bakal calon Komite Eksekutif (Exco) dan Ketua Umum PSSI kepada jajaran parlemen. Keberatan mengenai perubahan aturan pencalonan yang dinilai membengkak drastis itu disuarakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (26/11/2026).

GASPOL menilai perubahan persyaratan dukungan yang disebut meningkat dari satu menjadi 35 suara berpotensi membatasi kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin mengikuti proses pencalonan dalam kepengurusan PSSI periode mendatang.

Perwakilan GASPOL, Effendi Gazali, menjelaskan bahwa perubahan tersebut berbeda dari kesepakatan yang sebelumnya dibahas pada Agustus 2026. Berdasarkan aturan yang disoroti GASPOL, calon harus memperoleh dukungan dari minimal 15 Asosiasi Provinsi (Asprov) dan 20 klub.

"Syarat dukungan yang dulu cukup satu suara pada Agustus 2026 sekarang naik menjadi harus 15 dari Asprov dan 20 dari klub. Kenaikannya 3.400 persen. Kalau itu dihitung dari voters yang jumlahnya 85 orang itu sama dengan 41 persen untuk maju menjadi Exco yang nanti terpilih menjadi ketua umum," ucap Effendi di DPR RI, Kamis (26/11/2026).

1. Soroti Kongres Daring, Plt Asprov, hingga Anggaran APBN

Selain persyaratan pencalonan, GASPOL turut mempertanyakan perubahan jadwal kongres serta rencana pengesahan kode pemilihan melalui mekanisme daring. Effendi menilai perlu ada penjelasan mengenai alasan pelaksanaan kongres secara daring, terutama karena kondisi saat ini tidak sedang berada dalam situasi pandemi maupun keadaan kahar (force majeure).

Logo PSSI

GASPOL juga menyoroti keberadaan 21 Pelaksana Tugas (Plt) Asprov dan dua asosiasi yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam proses pemilihan. Mereka turut memaparkan sejumlah data terkait anggaran PSSI yang bersumber dari APBN, termasuk alokasi Rp20 miliar untuk kantor FIFA di Indonesia.

Atas sejumlah persoalan tersebut, GASPOL meminta Komisi X DPR RI mendorong transparansi dalam proses pemilihan serta mencegah pengesahan aturan yang dinilai belum sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Mereka juga berharap PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dapat dilibatkan dalam pembahasan lebih lanjut.

Effendi menegaskan, aspirasi yang disampaikan GASPOL bukan didasari kepentingan untuk mendukung kandidat tertentu ataupun keinginan untuk masuk dalam jajaran Exco PSSI.