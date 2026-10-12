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Shin Tae-yong Bicara soal Juara Setelah Persija Jakarta Hajar PSIM Yogyakarta 4-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |01:05 WIB
Shin Tae-yong Bicara soal Juara Setelah Persija Jakarta Hajar PSIM Yogyakarta 4-0
Shin Tae-yong siap bawa Persija Jakarta juara Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
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PELATIH Persija Jakarta Shin Tae-yong memberikan apresiasi kepada The Jakmania yang telah mendukung langsung perjuangan skuad asuhannya saat melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada Sabtu 10 Oktober 2026 sore WIB. Menurut Shin Tae-yong, dukungan suporter membuat semangat Persija Jakarta berlipat ganda untuk meraih kemenangan.

"Saya sangat berterima kasih kepada para suporter yang datang jauh-jauh dari Jakarta untuk mendukung Persija. Menurut saya, dukungan suporter seperti inilah yang menjadi salah satu hal terpenting untuk meraih gelar juara," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers kelar laga PSIM Yogyakarta vs Persija.

PSIM Yogyakarta kalah 0-4 dari Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@persija)
PSIM Yogyakarta kalah 0-4 dari Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@persija)

"The Jakmania bersedia datang ke stadion dan memberikan dukungan secara langsung. Saya merasa dukungan tersebut menjadi salah satu alasan terbesar bagi kami untuk berjuang di lapangan hari ini," tambahnya.

1. Dukungan Luar Biasa dari The Jakmania

Suporter Persija Jakarta, The Jakmania memberikan dukungan luar biasa saat tim kesayangannya meraih kemenangan 4-0 atas PSIM Yogyakarta. Laga tersebut merupakan pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Dalam laga itu, The Jakmania sepanjang laga memberikan suntikan motivasi lewat yel-yel penyemangat. Meski laga tandang, suara The Jakmania begitu menggema di Stadion Sultan Agung.

"Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh suporter yang telah hadir,” tegas Shin Tae-yong. Dalam laga tersebut, gol-gol Persija Jakarta dicetak Alexander Jeremejeff pada menit 77, Stjepan Loncar (81’ dan 90+3’) serta Kwon Chang-hoon (87’).

 

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