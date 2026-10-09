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Hasil Isenmulang FC vs Persebaya Surabaya di Super League 2026-2027: Bajul Ijo Susah Payah Menang 1-0!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |21:25 WIB
Hasil Isenmulang FC vs Persebaya Surabaya di Super League 2026-2027: Bajul Ijo Susah Payah Menang 1-0!
Suasana laga Isenmulang FC vs Persebaya Surabaya di Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
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LAMPUNG Persebaya Surabaya sukses merebut tiga poin penting saat bertandang ke markas Isenmulang Kalteng FC di pekan keempat Super League 2026-2027, pada Jumat (9/10/2026) malam WIB. Bermain di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, skuad berjuluk Bajul Ijo itu berhasil menang 1-0 berkat gol penalti dari Alex Martins di menit 45+3.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Isenmulang dan Persebaya langsung bermain ngotot sejak menit awal laga. Kedua tim berusaha dapat unggul lebih dahulu dalam laga tersebut sebagai langkah meraih hasil maksimal.

Pada menit ke-35, Alex Martins menciptakan peluang untuk mencetak gol dengan memanfaatkan umpan Toni Firmansyah. Sayangnya, sepakan pemain asal Brasil itu masih diamankan Adre Arido.

Isenmulang memberikan tekanan di lini pertahanan tim asuhan Bernardo Tavares. Namun, pertahanan Persebaya masih cukup solid menghalau serangan yang datang.

Gol yang dinantikan Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya- baru tercipta pada menit ke-45+3. Kepastian itu setelah Alex Martin mencetak gol lewat tendangan penalti.

Isenmulang FC vs Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
Isenmulang FC vs Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

Sampai akhir laga tidak ada tambahan gol lagi dalam laga tersebut. Sementara waktu Persebaya masih unggul 1-0 atas tim asal Kalimantan Tengah itu.

Babak Kedua

Isenmulang bermain lebih agresif di babak kedua untuk segera menyamakan kedudukan. Namun, Persebaya pun tidak tinggal diam karena juga berupaya memperlebar keunggulan.

 

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