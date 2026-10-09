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Bernardo Tavares Minta Persebaya Surabaya Waspadai Isenmulang FC

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |13:09 WIB
Bernardo Tavares Minta Persebaya Surabaya Waspadai Isenmulang FC
Bernardo Tavares meminta Persebaya Surabaya tetap mewaspadai Isenmulang Kalteng FC (Foto: Persebaya Surabaya)
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LAMPUNG – Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, tidak mau menganggap remeh Isenmulang Kalteng FC jelang pekan keempat Super League 2026-2027. Ia meminta Bajul Ijo untuk tetap waspada penuh.

Laga Persebaya versus Isenmulang FC akan digelar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung pada Jumat (9/10/2026) malam WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki catatan pada awal musim setelah jeda internasional. 

1. Bukan Gambaran

Persebaya Surabaya vs Garudayaksa FC (Foto: Instagram/@garudayaksafc.official)

Persebaya dihadapkan pada tim yang saat ini menempati posisi terbawah klasemen sementara. Tavares meminta anak asuhnya tidak memandang posisi Isenmulang FC sebagai gambaran kekuatan mereka. 

“Menurut pandangan saya, setelah melihat pertandingan-pertandingan terakhirnya, mereka memiliki peluang bagus," kata Tavares dikutip dari laman resmi i.League, Jumat (9/10/2026).

"Seperti saat menghadapi Arema FC, mereka kebobolan lewat peluang pertama lawan, lalu ada situasi di mana lawan mencetak tiga gol dari tiga kesempatan sepak pojok,” sambung pria asal Portugal itu.

“Begitu pula saat melawan Bali mereka punya dua peluang besar sebelum Bali mencetak gol lewat kesempatan pertama mereka," tegas Tavares.

2. Antisipasi

Mantan pelatih PSM Makassar itu menilai tiga kekalahan yang dialami Isenmulang FC tidak bisa menjadi alasan bagi Persebaya untuk menganggap laga akan berjalan mudah. Ia melihat tim tuan rumah memiliki sejumlah aspek permainan yang patut diantisipasi.

"Jadi, kualitas tim ini tidak tercermin dari hasil akhirnya saja, performa mereka sebenarnya lebih baik daripada sekadar catatan tiga kekalahan tersebut,” papar Tavares.

 

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