Hasil Persik Kediri vs Madua United di Super League 2026-2027: Macan Putih Menang 2-0!

PERSIK Kediri mengalahkan Madura United 2-0 di pekan keempat Super League 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10/2026) sore WIB. Dua gol Macan Putih -julukan Persik Kediri- dicetak Eduardo Barbosa pada menit 9 dan 25.

Kemenangan ini membuat Persik Kediri melesat ke posisi empat klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan tujuh poin. Sementara itu, Madura United yang merasakan kekalahan perdana musim ini tertahan di posisi dua dengan sembilan angka.

Eduardo Barbosa borong gol kemenangan Persik Kediri atas Madura United. (Foto: Instagram/@persikfcofficial)

Jalannya Pertandingan

Babak pertama

Persik Kediri dan Madura United memulai laga dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing sejak awal laga.

Pada menit ke-9, Persik Kediri membuka keunggulan atas Madura United. Eduardo Barbosa mencatatkan namanya di papan skor.

Berselang 15 menit, Persik Kediri menggandakan keunggulan atas tim lawan. Gol itu kembali ditorehkan Eduardo Barbosa.

Apes bagi tim tamu, Madura United harus bermain 10 orang pemain di menit 42. Pemain Madura United, Dimitar Mitkov, diganjar kartu merah pada menit ke-42.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Persik Kediri unggul 2-0 atas Madura United di babak pertama.