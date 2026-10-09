Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persik Kediri vs Madua United di Super League 2026-2027: Macan Putih Menang 2-0!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |17:45 WIB
Hasil Persik Kediri vs Madua United di Super League 2026-2027: Macan Putih Menang 2-0!
Persik Kediri menang 2-0 atas Madura United di Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/@persikfcofficial)
A
A
A

PERSIK Kediri mengalahkan Madura United 2-0 di pekan keempat Super League 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10/2026) sore WIB. Dua gol Macan Putih -julukan Persik Kediri- dicetak Eduardo Barbosa pada menit 9 dan 25.

Kemenangan ini membuat Persik Kediri melesat ke posisi empat klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan tujuh poin. Sementara itu, Madura United yang merasakan kekalahan perdana musim ini tertahan di posisi dua dengan sembilan angka.

Eduardo Barbosa borong gol kemenangan Persik Kediri atas Madura United. (Foto: Instagram/@persikfcofficial)
Eduardo Barbosa borong gol kemenangan Persik Kediri atas Madura United. (Foto: Instagram/@persikfcofficial)

Jalannya Pertandingan

Babak pertama

Persik Kediri dan Madura United memulai laga dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing sejak awal laga.

Pada menit ke-9, Persik Kediri membuka keunggulan atas Madura United. Eduardo Barbosa mencatatkan namanya di papan skor.

Berselang 15 menit, Persik Kediri menggandakan keunggulan atas tim lawan. Gol itu kembali ditorehkan Eduardo Barbosa.

Apes bagi tim tamu, Madura United harus bermain 10 orang pemain di menit 42. Pemain Madura United, Dimitar Mitkov, diganjar kartu merah pada menit ke-42.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Persik Kediri unggul 2-0 atas Madura United di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/49/3246933/dony_tri_pamungkas-lSbs_large.jpg
Pulih dari Cedera, Dony Tri Pamungkas Siap Bantu Persija Jakarta Kalahkan PSIM Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/49/3246908/shin_tae_yong-5Lrj_large.jpg
Jelang PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta, Shin Tae-yong Bawa Kabar Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/49/3246884/bernardo_tavares_meminta_persebaya_surabaya_tetap_mewaspadai_isenmulang_kalteng_fc-lHet_large.jpg
Bernardo Tavares Minta Persebaya Surabaya Waspadai Isenmulang FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/49/3246744/jadwal_psim_yogyakarta_vs_persija_jakarta_di_pekan_keempat_super_league_2026_2027_persijaid-mUJ9_large.jpg
Jadwal PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Super League 2026-2027
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/10/08/51/1758359/atlet-penerima-beasiswa-bakti-bca-liquor-harrison-andoko-dan-samuel-maxson-septionus-torehkan-rekor-nasional-di-asian-games-2026-fit.jpg
Atlet Penerima Beasiswa Bakti BCA Liquor Harrison Andoko dan Samuel Maxson Septionus Torehkan Rekor Nasional di Asian Games 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/09/steven_gerrard.jpg
Steven Gerrard Menggila di AllStar Legends Malaysia, Cetak Hattrick dan Jadi Man of the Match
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement