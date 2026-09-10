PSSI Siapkan “Ngopi Bareng” The Jakmania dan Bobotoh, Misi Wujudkan Perdamaian

JAKARTA - PSSI berencana mempertemukan suporter Persija Jakarta, The Jakmania, dengan pendukung Persib Bandung, Bobotoh, melalui agenda khusus di luar pertandingan. Pertemuan bertajuk "ngopi bareng" itu disiapkan sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan perdamaian jangka panjang antarsuporter.

1. Ngopi Bareng

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi, mengatakan rencana tersebut telah mendapat kesepakatan bersama manajemen Persib Bandung yang diwakili Umuh Muchtar. Komunikasi intensif akan dilakukan, meski Bobotoh tetap dilarang hadir dalam pertandingan Persija melawan Persib di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

"Setelah ini saya PSSI dan Pak Haji Umuh mewakili Persib akan membangun komunikasi terus-menerus dan tentu akan ada satu session atau kesempatan di luar dari sebuah pertandingan atau jadwal pertandingan akan mengajak kawan-kawan The Jak atau suporter Persija Jakarta dan suporter Persib Bandung untuk ngopi bareng dulu," ujar Yunus dalam sesi jumpa pers di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Borneo FC vs Persija Jakarta (Instagram/@persija)

Menurutnya, pertemuan informal tersebut akan menjadi langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih baik antara kedua kelompok suporter. PSSI berharap komunikasi tersebut dapat berkembang menjadi proses rekonsiliasi yang dilakukan secara bertahap.

"Kami akan awali komunikasi ini di hari-hari yang akan datang dan tentu ini sangat positif dan sangat baik, yang selanjutnya perlahan tapi pasti, suatu ketika nanti PSSI yakin bahwa akan ada sebuah pertandingan Persija Jakarta dan Persib Bandung di mana kedua suporter bersorak-sorak dengan damai dan bersaudara. Terima kasih," tuturnya.

Larangan Bobotoh -suporter Persib- datang ke Jakarta pada pekan kedua Super League 2026-2027 diberlakukan untuk mengantisipasi potensi provokasi dari oknum yang tidak bertanggung jawab. PSSI menegaskan aspek keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut.

"Kang Haji Umuh dari Persib, kami juga bersepakat karena suatu hal dan kekhawatiran akan tertunggangi, akhirnya juga bersepakat bahwa kami tetap melarang kawan-kawan suporter Persib Bandung untuk datang ke Persija Jakarta atau ke GBK," ujar Yunus.