Fokus PSIM Yogyakarta Jelang Super League 2026-2027

PSIM Yogyakarta terus mematangkan persiapan jelang bergulirnya Super League 2026-2027. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggelar latih tanding menghadapi Persekabpas Pasuruan di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta pada Selasa 18 Agustus 2026 sore WIB.

Pertandingan itu menjadi bagian dari evaluasi PSIM untuk melihat perkembangan tim selama masa persiapan. Manajemen ingin memastikan aspek taktik, teknik, fisik, hingga kedalaman skuad terus mengalami peningkatan.

PSIM Yogyakarta berujicoba dengan Persekabpas. (Foto; Instagram/@psimjogja_official)

1. Bukan Hasil Akhir yang Dikejar

Manajer PSIM Yogyakarta, Iksan Mahar, mengatakan agenda uji coba tidak berorientasi pada hasil akhir. Menurutnya, pertandingan itu lebih penting untuk menyempurnakan permainan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

“Secara keseluruhan sejak awal uji coba kita memang bukan untuk mencari hasil, melainkan bagaimana menyempurnakan tim secara taktis, teknis, hingga kondisi fisik para pemain,”kata Iksan Mahar, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Kamis (20/8/2026).

Dalam dua pekan terakhir, PSIM juga rutin menjalani pertandingan uji coba untuk menemukan komposisi terbaik. Fokus lainnya adalah membangun koneksi antarpemain, terutama setelah tim mendatangkan sejumlah pemain baru.

“Jadi, kami melihat adanya kekurangan di area tersebut dan hal ini tentu menjadi evaluasi, terutama bagi beberapa pemain baru di lini depan yang terlihat masih mencari cara dan bentuk permainan terbaik. Tidak hanya secara taktis, tetapi juga hubungan antar-pemain,” tutur Iksan.