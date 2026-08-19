Persija Jakarta Dikaitkan dengan Alexander Jeremejeff, Siap Tebus dari Klub Yunani!

PERSIJA Jakarta santer dikaitkan dengan striker bernama Alexander Jeremejeff. Pemain berpaspor Swedia itu disebut-sebut akan meninggalkan klubnya saat ini PAOK Salonika!

Jeremejeff masih terikat kontrak dengan kesebelasan Super League Yunani tersebut hingga 30 Juni 2027. Walau begitu, kabar kepindahannya justru santer terdengar.

1. Sepakat Tinggalkan Klub

Akun Instagram @paokcommunity menyebut sang pemain sepakat meninggalkan PAOK. Ia diklaim mendapatkan tawaran besar dari klub asal Jakarta yang disebut sebagai Persija.

“Penyerang asal Swedia tersebut resmi meninggalkan PAOK setelah menerima tawaran besar dari Jakarta, Indonesia. Ia akan melanjutkan kariernya di Indonesia,” tulis akun Instagram tersebut, dikutip Rabu (19/8/2026).

Laporan mengenai kepergian Jeremejeff dari PAOK juga muncul dari media olahraga Yunani, Nova Sports. Eks penyerang Panathinaikos itu disebut sudah semakin dekat dengan klub baru yang berada di Indonesia.

“Penyerang berpengalaman tersebut sudah berpamitan kepada rekan-rekan setim dan anggota staf kepelatihan. Ia kini tinggal selangkah lagi menuju klub berikutnya dalam kariernya, yang menurut informasi akan berada di Indonesia!,” tulis Nova Sports dalam artikelnya.