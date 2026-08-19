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Bali United Tampil Buruk Selama Pramusim, Johnny Jansen Tak Panik

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |12:02 WIB
Bali United Tampil Buruk Selama Pramusim, Johnny Jansen Tak Panik
Pelatih Bali United, Johnny Jansen. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
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GIANYAR Bali United harus melalui rangkaian turnamen pramusim Dewata Challenge Series 2026 dengan hasil yang kurang memuaskan. Skuad asuhan Johnny Jansen tersebut dipaksa menelan dua kekalahan beruntun dalam ajang pemanasan jelang bergulirnya kompetisi resmi.

Terbaru, skuad berjuluk Serdadu Tridatu itu harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor tipis 2-3 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Sebelumnya, hasil negatif serupa juga didapat Bali United saat takluk di tangan klub asal Malaysia, Sabah FC, dengan skor 1-2.

1. Progres Positif

Kendati catatan hasil pertandingan pramusim terbilang jeblok, pelatih kepala Bali United Johnny Jansen melihat adanya sisi positif dari performa anak asuhnya. Juru taktik asal Belanda tersebut menilai turnamen ini merupakan sarana pembelajaran penting untuk mematangkan kesiapan tim.

"Hasil yang tidak diharapkan di pramusim ini, namun bisa dilihat dari laga pertama menghadapi Sabah, kami bermain dengan sangat baik," kata Johnny dilansir dari laman Bali United, Rabu (19/8/2026).

Persib Bandung vs Bali United di Dewata Challenge Series 2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
Persib Bandung vs Bali United di Dewata Challenge Series 2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Meskipun harus kembali menderita kekalahan dari Persib, Johnny tetap memuji mentalitas serta peningkatan permainan yang ditunjukkan oleh para pemainnya di atas lapangan hijau.

"Kami bertumbuh dan berkembang dalam tim di pertandingan ini (menghadapi Persib)," tambahnya.

 

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