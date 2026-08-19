Instagram Pemain Persib Bandung Thom Haye Menghilang, Ada Apa?

INSTAGRAM pemain Persib Bandung, Thom Haye, tiba-tiba menghilang. Jika kita mencari akun Instagram Thom Haye, @thomhaye, akun tersebut tidak ditemukan.

Hal itu seakan mengindikasikan Thom Haye me-nonaktifkan akun Instagram-nya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Thom Haye benar me-nonaktifkan akun media sosialnya tersebut?

Instagram Thom Haye hilang dari peredaran. (Foto: Instagram/@thomhaye)

1. Baru Gabung Persib Bandung

Persib Bandung menggelar pemusatan latihan (TC) di Bandung pada 11 Juli 2026. Namun, baru beberapa hari mengikuti pemusatan latihan bersama skuad Maung Bandung, Thom Haye harus bergeser ke TC Timnas Indonesia yang bersiap tempur di Piala AFF 2026.

Akibatnya, proses adaptasi Thom Haye bersama pemain-pemain baru Persib Bandung belum terlalu maksimal. Thom Haye belum genap satu minggu berlatih bersama Balsa Sekulic dan kawan-kawan.

Saat turun di laga Persib Bandung vs Bali United semalam, Thom Haye belum tampil maksimal. Namun, masih ada waktu sekira dua minggu bagi Thom Haye untuk beradaptasi dengan rekan-rekan barunya.

2. Persib Bandung Lawan Manila Digger FC

Setelah juara Dewata Challenge Series 2026, laga terdekat Persib Bandung adalah melawan Manila Digger FC. Pertandingan ini merupakan penentuan lolos atau tidaknya Maung Bandung -julukan Persib Bandung- ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027.