Igor Tolic Maksimalkan TC di Bali sebagai Persiapan Hadapi Manilla Digger

JAKARTA - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, menjadikan laga uji coba di Bali sebagai persiapan untuk menghadapi Manilla Digger. Pertandingan babak kualifikasi AFC Champions League Two itu dijadwalkan digelar pada 31 Agustus 2026.

1. Maksimalkan TC

Igor Tolic praktis kini hanya tinggal memiliki persiapan selama belasan hari. Karena itu, ia ingin menjadikan laga uji coba selama pemusatan latihan (TC) di Bali untuk memantapkan persiapan melawan Manilla Digger.

"Kami tak punya cukup banyak waktu untuk pertandingan tanggal 31 (Agustus). Kami hanya memiliki 15 hari," katanya, melansir laman Persib, Selasa (18/8/2026).

Sejauh ini, Persib telah melakoni 6 laga uji coba. Rinciannya 5 pertandingan di Piala Presiden dan melawan Sabah FC.

Persib vs Sabah FC (@persib)

Selama pertandingan pramusim itu, skuad Persib Bandung tak pernah benar-benar lengkap. Total 30 pemain yang bergabung dalam pemusatan latihan ini baru genap pada 16 Agustus lalu atau sehari setelah melawan Sabah FC.

Laga melawan Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Selasa, 18 Agustus 2026 akan dimaksimalkannya untuk memberikan kesempatan bermain kepada pemain yang sudah siap.

"Kami akan memberikan kesempatan bermain untuk setiap pemain agar mereka mendapatkan kesimpulan bagaimana permainan yang akan kami pakai. Inilah fungsi pertandingan melawan Bali besok," terang Tolic.