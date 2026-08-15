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Atletico Madrid Resmi Datangkan Cristian Romero dari Tottenham Hotspur

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |16:38 WIB
Atletico Madrid Resmi Datangkan Cristian Romero dari Tottenham Hotspur
Atletico Madrid Resmi Datangkan Cristian Romero dari Tottenham Hotspur (Instagram/@cutiromero2)
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JAKARTA - Atletico Madrid sepakat mendatangkan bek Tottenham Hotspur Cristian Romero. Bek Argentina itu pindah ke klub Ibu Kota Spanyol tersebut dengan mahar sekitar 35 juta poundsterling (Rp844 miliar) serta bonus. 

1. Atletico Madrid Datangkan Romero

Hal tersebut sebagaimana menurut laporan Sky Sports. Atletico Madrid juga telah mengumumkan perekrutan Cristian Romero melalui akun Instagram @atleticodemadrid. 

"Cuti adalah seorang Rojiblanco. Kesepakatan dengan Tottenham Hotspur untuk transfer bek internasional Argentina, yang telah menandatangani kontrak dengan klub kami hingga 2031," demikian keterangan unggahan tersebut. 

2. Pesan Perpisahan Romero

Sementara itu,  Romero juga sebelumnya telah menuliskan kata-kata perpisahan untuk Spurs dan penggemar. 

Cristian Romero (@cutiromero2)
Cristian Romero (@cutiromero2)

"Hari ini, saya mengucapkan selamat tinggal pada tempat yang, selama lima musim, lebih dari sekadar klub. Tempat ini adalah rumah saya, tantangan bagi saya, dan tempat di mana saya serta keluarga membangun bagian yang sangat penting dalam hidup kami," kata Romero dalam akun Instagram @cutiromero2. 

Ia mengaku pergi meninggalkan klub dengan bangga atas segala hal yang telah dicapainya bersama klub London tersebut. 

"Saat saya tiba, saya memiliki impian yang jelas: mengukir nama saya dalam sejarah klub ini. Saya tahu satu-satunya cara adalah melalui kerja keras, pengorbanan, dan pencapaian sesuatu yang selama ini tampak begitu sulit: kembali mengangkat trofi," katanya.

"Dan kita berhasil melakukannya," ucapnya.

 

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