Strategi Jitu LALIGA Rangkul Komunitas Sepak Bola di Indonesia

JAKARTA – Demi memperkuat kedekatan dengan basis pendukung setianya, LALIGA menggelar acara diskusi dan silaturahmi bertajuk 'LALIGA KICK OFF 26/27'. Acara tersebut mempertemukan para penggemar serta media massa di Ampera, Jakarta Selatan, pada Kamis (13/8/2026).

Delegasi LALIGA di Indonesia, Almudena Gomez Benito, mengungkapkan bahwa tanah air merupakan salah satu negara dengan basis fans klub Liga Spanyol terbesar di luar Spanyol, sehingga potensi kolaborasi di sini sangatlah besar.

1. Dekati Fans Sepakbola Indonesia

Sejumlah penggemar dari berbagai klub Spanyol hadir, salah duanya adalah suporter Barcelona dan Real Madrid. Tak hanya itu, jurnalis dan berbagai media turut hadir untuk mengetahui perkembangan terkini Liga Spanyol menyongsong musim baru.

Dalam acara tersebut, Almudena Gomez memaparkan bagaimana Liga Spanyol terus bertumbuh menjelang musim 2026-2027. Tidak hanya mengedepankan rivalitas dan sisi kompetitif, kompetisi juga berinovasi dengan memperkenalkan sejumlah teknologi baru.

Menurut Almudena, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai basis fans klub terbesar di luar Spanyol. Karena itu, LALIGA terus berupaya untuk mempererat hubungan dengan mereka serta membuka peluang kolaborasi demi memajukan sepak bola Indonesia.

Strategi Jitu LALIGA Rangkul Komunitas Sepak Bola Indonesia. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"Indonesia merupakan pasar yang penting bagi LALIGA. Kami terus melihat meningkatnya minat terhadap sepak bola Spanyol, baik dari kalangan penggemar maupun media, serta semakin besarnya peluang untuk berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan sepak bola lokal dalam berbagai proyek olahraga," kata Almudena kepada awak media, termasuk Okezone di Ampera, Jakarta Selatan pada Kamis (13/8/2026).

"Kami berharap dapat terus membangun momentum ini dan semakin mendekatkan LALIGA serta klub-klub kami dengan komunitas sepak bola Indonesia,” tambahnya.

2. Inovasi Teknologi Baru

Acara ini menjadi salah satu cara LALIGA menjaring basis-basis fans di Indonesia. Terlebih, Liga Spanyol kedatangan tiga klub yang baru promosi yakni Racing Santander, Deportivo La Coruna, dan Malaga.