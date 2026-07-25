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Panpel Piala Presiden 2026 Apresiasi Dukungan Imigrasi Sambut 3 Klub Asia Tenggara

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |12:07 WIB
Panpel Piala Presiden 2026 Apresiasi Dukungan Imigrasi Sambut 3 Klub Asia Tenggara
Panpel Piala Presiden 2026 Apresiasi Dukungan Imigrasi Sambut 3 Klub Asia Tenggara (Dok)
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JAKARTA - Panitia Pelaksana Piala Presiden Elite 2026 mengapresiasi Direktorat Jenderal Imigrasi atas dukungan yang diberikan dalam proses kedatangan tiga klub peserta dari Asia Tenggara. Kolaborasi tersebut dinilai berperan penting dalam memastikan seluruh delegasi tiba di Indonesia dengan lancar.

1. Apresiasi Ditjen Imigrasi

Tiga klub luar negeri yang mendapat pelayanan keimigrasian tersebut adalah Port FC dari Thailand, Tampines Rovers dari Singapura, dan DPMM FC asal Brunei Darussalam. Ketiganya akan ambil bagian dalam turnamen pramusim internasional yang berlangsung di Indonesia.

Dukungan dari Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi bagian dari sinergi antarlembaga dalam menyukseskan penyelenggaraan Piala Presiden 2026. Turnamen ini menjadi ajang pramusim internasional pertama di Indonesia yang menghadirkan delapan klub dari empat negara.

Melalui koordinasi antara panitia penyelenggara dan Direktorat Jenderal Imigrasi, seluruh proses administrasi berjalan sesuai rencana. Pengurusan visa, pemeriksaan keimigrasian, hingga penyambutan di pintu masuk Indonesia berlangsung cepat dan sesuai prosedur.

Seluruh peserta luar negeri juga tiba di Indonesia sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia. DPMM FC datang pada 22 Juli 2026, disusul Tampines Rovers sehari kemudian, sementara Port FC selaku juara bertahan Piala Presiden 2025 tiba pada 24 Juli 2026.

Piala Presiden 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
Piala Presiden 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Ketua Panitia Pelaksana Piala Presiden Elite 2026, Tsamara Amany, menilai kelancaran kedatangan seluruh peserta internasional menjadi bukti sinergi yang baik antara panitia dan pemerintah. Dia menyebut pelayanan keimigrasian yang diberikan turut mencerminkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah ajang internasional.

"Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Republik Indonesia beserta seluruh jajaran atas dukungan, koordinasi, dan pelayanan yang sangat profesional dalam proses kedatangan tiga tim peserta dari Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam," kata Tamara dikutip dari keterangan resminya, Sabtu (25/7/2026).

"Kelancaran proses keimigrasian ini memberikan rasa nyaman bagi seluruh delegasi sejak pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia serta mencerminkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah turnamen sepak bola bertaraf internasional. Terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin dengan sangat baik," sambungnya.

 

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Topik Artikel :
Tsamara Amany Piala Presiden
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