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Sentuhan John Herdman di Timnas Indonesia Jadi Modal Rayhan Hannan Unjuk Gigi Bersama Persija Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |02:01 WIB
Sentuhan John Herdman di Timnas Indonesia Jadi Modal Rayhan Hannan Unjuk Gigi Bersama Persija Jakarta
Pemain Persija Jakarta, Rayhan Hannan. (Foto: Instagram/persija)
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JAKARTA – Gelandang muda Persija Jakarta, Rayhan Hannan, memetik banyak pelajaran berharga usai mencicipi atmosfer kepelatihan juru taktik Timnas Indonesia, John Herdman. Pengalaman di skuad Garuda tersebut siap ia jadikan modal berharga untuk tampil menggila bersama tim berjuluk Macan Kemayoran itu dalam mengarungi kompetisi Super League 2026-2027.

Pemain berusia 22 tahun itu mendapatkan kesempatan berharga membela Timnas Indonesia senior dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Momen tersebut menjadi kesempatan emas baginya untuk menyerap ilmu dan bersanding dengan para pemain berkualitas serta sarat pengalaman.

Rayhan mengaku sangat bersyukur atas kesempatan emas mengenakan jersi Merah Putih di level senior. Bagi dirinya, pemanggilan tersebut menjadi batu loncatan penting untuk mengasah kualitas dan mematangkan mentalitasnya sebagai pesepak bola profesional.

"Saya ingin bersyukur karena saya bisa dipanggil timnas senior. Dan menurut saya pastinya ini akan menjadi hal yang positif," kata Rayhan di Jakarta,dikutip Jumat (3/7/2026).

Rayhan Hannan dan Dony Tri Pamungkas. (Foto: Instagram/persija)
Rayhan Hannan dan Dony Tri Pamungkas. (Foto: Instagram/persija)

1. Bermodalkan Pengalaman Timnas Indonesia

Pemain yang beroperasi di sektor gelandang tengah ini menegaskan komitmennya untuk memberikan kontribusi maksimal bagi Persija di kasta tertinggi sepak bola Tanah Air. Pengalaman dari level internasional diharapkan mampu mendongkrak performa tim yang menargetkan prestasi tertinggi di musim baru.

"Kami bisa bawa pengalaman yang ada di tim timnas senior buat kami bawa ke tim. Saya tahu juga lumayan banyak juga dari Persija yang dipanggil timnas," sambung Rayhan.

 

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