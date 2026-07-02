2 Bintang Persija Jakarta Tak Sabar Dilatih Shin Tae-yong

Dua bintang Persija Jakarta tak sabar dilatih Shin Tae-yong (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

DUO Persija Jakarta, Witan Sulaeman dan Rayhan Hannan, antusias dengan kehadiran pelatih anyar Shin Tae-yong. Mereka pun tak sabar merasakan tangan dingin sang juru taktik.

Shin akan memimpin Persija menghadapi kompetisi musim baru setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala. Penunjukan tersebut menjadi awal perjalanan baru bagi klub dalam membangun skuad yang lebih kompetitif.

1. Bukan Sosok Asing

Witan bukan sosok yang asing dengan metode kepelatihan Shin. Pemain asal Palu, Sulawesi Tengah, itu telah bekerja sama saat memperkuat Timnas Indonesia, baik di level kelompok umur maupun tim senior.

Sementara itu, Hannan juga pernah merasakan arahan Shin bersama Timnas Indonesia. Gelandang muda Persija tersebut sempat dipanggil pada ajang Piala AFF 2024.

Witan mengaku tidak sabar menjalani latihan perdana bersama Shin di Persija. Ia berharap dapat memberikan kontribusi maksimal demi membantu Macan Kemayoran meraih prestasi.

"Tentunya saya antusias dengan hadirnya STY ini. Saya menantikan latihan perdana dan bisa sukses bersama Persija,” kata Witan dikutip dari laman resmi iLeague, Kamis (2/7/2026).

Menurut Witan, perpaduan pemain senior dan talenta muda menjadi salah satu kekuatan yang bisa dimaksimalkan Persija musim depan. Ia menilai keseimbangan komposisi skuad akan sangat membantu tim menghadapi persaingan kompetisi.

“Sebagai pemain yang lebih berpengalaman, saya rasa sangat bagus bisa membantu kedalaman skuad,” ujarnya.