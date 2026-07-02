Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

2 Bintang Persija Jakarta Tak Sabar Dilatih Shin Tae-yong

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |21:12 WIB
2 Bintang Persija Jakarta Tak Sabar Dilatih Shin Tae-yong
Dua bintang Persija Jakarta tak sabar dilatih Shin Tae-yong (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

DUO Persija Jakarta, Witan Sulaeman dan Rayhan Hannan, antusias dengan kehadiran pelatih anyar Shin Tae-yong. Mereka pun tak sabar merasakan tangan dingin sang juru taktik.

Shin akan memimpin Persija menghadapi kompetisi musim baru setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala. Penunjukan tersebut menjadi awal perjalanan baru bagi klub dalam membangun skuad yang lebih kompetitif.

1. Bukan Sosok Asing

Witan Sulaeman (Foto: Persija Jakarta)

Witan bukan sosok yang asing dengan metode kepelatihan Shin. Pemain asal Palu, Sulawesi Tengah, itu telah bekerja sama saat memperkuat Timnas Indonesia, baik di level kelompok umur maupun tim senior.

Sementara itu, Hannan juga pernah merasakan arahan Shin bersama Timnas Indonesia. Gelandang muda Persija tersebut sempat dipanggil pada ajang Piala AFF 2024.

Witan mengaku tidak sabar menjalani latihan perdana bersama Shin di Persija. Ia berharap dapat memberikan kontribusi maksimal demi membantu Macan Kemayoran meraih prestasi.

"Tentunya saya antusias dengan hadirnya STY ini. Saya menantikan latihan perdana dan bisa sukses bersama Persija,” kata Witan dikutip dari laman resmi iLeague, Kamis (2/7/2026).

Menurut Witan, perpaduan pemain senior dan talenta muda menjadi salah satu kekuatan yang bisa dimaksimalkan Persija musim depan. Ia menilai keseimbangan komposisi skuad akan sangat membantu tim menghadapi persaingan kompetisi.

“Sebagai pemain yang lebih berpengalaman, saya rasa sangat bagus bisa membantu kedalaman skuad,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/49/3227899/sandy_walsh_resmi_berseragam_persib_bandung_dengan_kontrak_selama_tiga_tahun-Tl70_large.jpg
Persib Bandung Kontrak Sandy Walsh hingga 2029, Disiapkan Jadi Investasi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/49/3227846/persib_bandung_resmi_menggaet_sandy_walsh_dan_luka_menalo-I7Ms_large.jpg
Breaking News: Persib Bandung Resmi Gaet Sandy Walsh dan Luka Menalo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/49/3227843/mariano_peralta-5AQp_large.jpg
Lupakan Persija Jakarta, Mariano Peralta Dirumorkan Sepakat Gabung Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/49/3227823/ivar_jenner-qTP2_large.jpg
Dewa United Pertahankan 80 Persen Skuad, Bagaimana Nasib Ivar Jenner?
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/02/11/1723897/inggris-vs-meksiko-di-16-besar-piala-dunia-2026-tuchel-waspadai-tipisnya-oksigen-azteca-uuo.webp
Inggris vs Meksiko di 16 Besar Piala Dunia 2026, Tuchel Waspadai Tipisnya Oksigen Azteca
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/23/ketua_umum_pssi_erick_thohir.jpg
Indonesia Berpeluang Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026, Dua Stadion Disiapkan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement