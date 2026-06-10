8 Pelatih Timnas Indonesia yang Pernah Tangani Persija Jakarta, Nomor 1 Mantan Pemain di Kedua Tim!

Berikut delapan pelatih Timnas Indonesia yang pernah tangani Persija Jakarta termasuk Ivan Kolev (Foto: Persija Jakarta)

BERIKUT delapan pelatih Timnas Indonesia yang pernah menangani Persija Jakarta. Salah satunya adalah mantan pemain di kedua tim!

Persija merupakan salah satu klub papan atas di Indonesia. Tidak heran bila pemain hingga pelatih Macan Kemayoran kerap memberi kontribusi ke Skuad Garuda.

Kali ini, ada setidaknya delapan pelatih yang pernah menangani kedua tim. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

8 Pelatih Timnas Indonesia yang Pernah Tangani Persija Jakarta

1. Endang Witarsa

Sosok legenda satu ini adalah pelatih pertama yang pernah menangani kedua tim. Endang lebih dulu melatih Persija pada 1962-1967 sebelum dipercaya mengasuh Timnas Indonesia pada 1970, 1972-1973, dan 1981.

Hebatnya lagi, pria bernama asli Lim Sun Yu ini juga pernah menjadi pemain bagi Persija serta Timnas Indonesia. Endang sempat menghadirkan satu gelar di era Perserikatan (1964) untuk Macan Kemayoran.

2. Sinyo Aliandoe

Sosok satu ini mengikuti jejak Endang. Om Sinyo lebih dulu membesut Persija pada 1973-1975. Tangan dinginnya mempersembahkan dua gelar Perserikatan pada 1973 dan 1975.

Sepuluh tahun kemudian, pria kelahiran 1 Julo 1940 ini ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sinyo nyaris membawa Merah Putih menembus Piala Dunia 1986.

3. Marek Janota

Sosok asal Polandia ini merupakan pelatih asing pertama yang pernah menangani Persija pada 1977-1979. Satu gelar Perserikatan 1978-1979 sukses dipersembahkan Janota.

Tepat usai membawa Persija juara, ia direkrut oleh PSSI untuk menangani Timnas Indonesia. Tapi, Janota tidak lama berperan sebagai pelatih di Merah Putih.

4. Danurwindo

Pria berambut putih ini berbeda dengan tiga nama di atas. Danur lebih dulu menangani Timnas Indonesia pada 1992 baru ke Persija pada 2008-2009.

Kendati sering dianggap sebagai pelatih jempolan, pria asal Purworejo ini datang di waktu yang salah. Baik Timnas Indonesia maupun Persija, tidak mencatatkan prestasi apa-apa di bawah asuhan Danur.

5. Ivan Kolev

Pria asal Bulgaria ini memiliki perjalanan yang mirip dengan Janota. Kolev dua kali menangani Persija yakni pada 1999-2000 dan 2019. Sayangnya, ia juga tidak membawa tim jadi juara.

Tangan dinginnya kemudian coba diteruskan ke Timnas Indonesia. Kolev mengarsiteki Skuad Garuda pada dua kesempatan yakni 2002-2004 dan 2007.