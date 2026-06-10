Harga Pasaran Terbaru Mariano Peralta yang Akan Gabung ke Persija Jakarta

Harga Pasaran Mariano Peralta yang akan Gabung ke Persija Jakarta (Foto: Instagram/@marianoperalta.9)

JAKARTA – Dari Borneo ke Ibu Kota. Mariano Peralta, gelandang serang Argentina yang baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League 2025/2026, resmi menjadi rekrutan perdana Persija Jakarta di era Shin Tae-yong.

Kabar ini bukan hanya rumor, sang pelatih baru sendiri yang membocorkan langsung saat diperkenalkan di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (8/6/2026).

"Untuk Peralta memang sudah dikontrak seperti yang saya dengar, dan itu membuat saya senang. Jadi saya ingin menyambut Peralta dengan sangat senang hati," ujar STY dalam konferensi pers perdananya bersama Macan Kemayoran.

1. Pemain Terbaik Super League 2025/2026

Kedatangan Peralta ke Persija bukan tanpa alasan kuat. Pemain berusia 28 tahun asal Argentina ini tampil luar biasa sepanjang musim 2025/2026 bersama Borneo FC Samarinda. Ia mencatatkan 20 gol dan 14 assist dari 34 penampilan selama musim tersebut.

Kontribusinya tak hanya soal angka. Secara rata-rata Peralta mencetak 0,5 gol dan 0,4 assist per pertandingan, dengan kontribusi gol berdampak sebesar 65 persen dan assist berdampak 54 persen. Capaian itu menjadikannya pemain asing paling menentukan di Super League musim lalu.

Tak heran, nilai pasarnya pun melonjak signifikan. Berdasarkan data Transfermarkt, Mariano Peralta kini ditaksir bernilai Rp13,04 miliar, tertinggi di antara seluruh pemain asing yang berkiprah di Super League. Angka itu melampaui rekan setimnya di Borneo FC, Juan Felipe Villa (Rp11,30 miliar), serta sejumlah nama asing lainnya.

2. Persija Siapkan Dana Jumbo untuk STY

Masuknya Peralta ke Persija juga menjadi sinyal nyata keseriusan manajemen Macan Kemayoran membangun tim kompetitif. Persija dikabarkan telah menyiapkan dana transfer mencapai Rp 545 miliar untuk bursa transfer musim depan, anggaran yang lebih dari cukup untuk mengamankan pemain sekaliber Peralta sekaligus mendatangkan nama-nama baru.