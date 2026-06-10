Florentino Perez Kembali Jadi Presiden Madrid, Siapkan 150 Juta Euro untuk Bajak Julian Alvarez

Florentino Perez Kembali Jadi Presiden Madrid, Siapkan 150 Juta Euro untuk Bajak Julian Alvarez (Dok Real Madrid)

JAKARTA - Florentino Perez kembali terpilih sebagai presiden klub Real Madrid. Usai Florentino Perze terpilih kembali, Real Madrid siap melepaskan tawaran 150 juta euro untuk membajak bintang Atletico Madrid, Julian Alvarez.

1. Perez Terpilih Kembali

Florentino Perez terpilih kembali sebagai presiden klub Real Madrid pada Minggu (7/6/2026) setelah mengalahkan rivalnya Enrique Riquelme.

Selama kampanye kepresidenannya, pria berusia 79 tahun itu, yang telah menjabat sebagai presiden klub sejak 2009, berjanji untuk menghabiskan sekitar €150 juta Euro untuk "pemain hebat" yang saat ini berada di "klub Liga Champions utama.

Ia menjelaskan, pemain tersebut bukanlah Erling Haaland atau Jeremy Doku dari Manchester City. Bukan pula duo Bayern Munich Michael Olise dan Harry Kane.

Presiden Real Madrid Florentino Perez (Dok Real Madrid)

Beberapa nama lain diajukan, termasuk duo Paris Saint-Germain Vitinha dan Joao Neves, meskipun klub Prancis tersebut dilaporkan membantah bahwa telah ada pendekatan untuk kedua pemain tersebut.

“Sekitar hari Selasa, saya akan mengajukan tawaran kepada klub besar Liga Champions untuk seorang pemain hebat,” kata Perez kepada acara TV Spanyol Horizonte, melansir Sport Bible, Rabu (10/6/2026).

“Itu akan menjadi biaya transfer terbesar yang pernah dibayarkan Real Madrid dalam sejarahnya,” ucapnya.

Ketika ditanya lebih lanjut tentang identitas pemain yang diincarnya, ia menjawab: “Olise adalah pemain hebat, tetapi bukan Olise. Bukan Doku juga.

“Kami akan mengajukan tawaran yang signifikan, setidaknya sekitar €150 juta," ujarnya.

“Dia harus seorang gelandang yang bisa maju ke depan. Dan itu bukan Haaland. Pemain itu bukan dari Liga Premier. Dan hal pertama yang akan kami lakukan adalah berbicara dengan klub tersebut," tutur Perez.

“Ini adalah perekrutan yang dimaksudkan untuk membangkitkan antusiasme karena itulah intinya — membangkitkan antusiasme.”