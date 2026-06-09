Bursa Transfer: Bukan Olise, Real Madrid Incar Pemain Atletico Madrid Julian Alvarez

BURSA transfer musim panas 2026 kembali diramaikan kabar mengejutkan dari ibu kota Spanyol. Real Madrid, belakangan santer dikaitkan dengan winger Bayern Munich Michael Olise, kini justru membidik target yang jauh lebih mengejutkan: Julian Alvarez, ya striker andalan rival sekota mereka, Atletico Madrid.

Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh jurnalis terpercaya Sky Sports Jerman, Patrick Berger, yang menyebut bahwa Los Blancos telah melakukan pendekatan awal untuk mengetahui situasi kontrak sang pemain.

Lebih mengejutkan lagi, angka yang beredar tak main-main, €150 juta yang sekaligus akan menjadi rekor transfer terbesar dalam sejarah Real Madrid.

Konfirmasi Patrcik Berger terkait Julian Alvarez (Foto: X/@berger_pj)

1. Janji Kampanye Florentino Perez

Presiden terpilih Real Madrid Florentino Perez mengungkapkan sejak awal Ia akan membentuk kembali Los Galacticos jilid tiga.

Dalam wawancara kampanyenya, Perez secara terbuka berjanji akan mengajukan tawaran €150 juta untuk seorang "pemain bintang besar dari klub Champions League ternama", sebuah pernyataan yang langsung memicu badai spekulasi.

Sebelumnya, nama-nama seperti Vitinha dan Joao Neves dari PSG, hingga Olise dari Bayern Munich, sempat disebut-sebut sebagai kandidat.

Namun laporan terbaru Sky Sports Jerman mengarahkan bidikan langsung ke Alvarez, penyerang Argentina berusia 26 tahun yang musim ini tampil mengesankan bersama Atletico Madrid.

2. Agen Buka Suara

Di tengah rumor yang semakin memanas, Fernando Hidalgo selaku agen Julian Alvarez angkat bicara. Ketika dikonfirmasi soal kemungkinan kliennya bergabung dengan Santiago Bernabeu, Hidalgo merespons singkat namun tegas.

"Kami tidak memiliki informasi mengenai hal tersebut dan tidak ada yang menghubungi kami mengenai hal itu," ujar Hidalgo.

Pernyataan ini memang belum menutup pintu sepenuhnya, namun mengindikasikan bahwa belum ada pendekatan resmi yang terjadi hingga saat ini.