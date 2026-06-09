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Michael Olise Diincar Real Madrid, Presiden Bayern Munich: Silakan Hemat Waktumu!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |03:43 WIB
Michael Olise Diincar Real Madrid, Presiden Bayern Munich: Silakan Hemat Waktumu!
Bayern Munich kembali menepis kabar pemainnya yang diincar Real Madrid, kali ini Michael Olise (Foto: Instagram/@m.olise)
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PRESIDEN Bayern Munich, Herbert Hainer, memberi peringatan kepada Real Madrid yang disebut-sebut berminat mendatangkan Michael Olise. Dengan tegas, ia menolak menjual pemain berpaspor Prancis itu!

Madrid baru saja merampungkan pemilihan presiden. Florentino Perez kembali mendapat dukungan dan memenangi prosesi tersebut untuk satu periode ke depan.

Florentino Perez (Real Madrid)

Dalam kampanyenya, Perez menyebut akan mendatangkan pemain bintang berharga 150 juta Euro (setara Rp3,15 triliun). Madrid siap menggelontorkan dana fantastis itu usai hancur-hancuran musim lalu.

1. Bukan Klub yang Suka Jual Pemain

Angka tersebut diperkirakan sebagai banderol untuk mendatangkan Olise dari Bayern. Tapi, Hainer buru-buru memberikan pernyataan tegas eks Crystal Palace itu tidak dijual.

Bahkan, Hainer menyebut Perez bisa menghemat waktunya di bursa transfer musim panas 2026. Yang artinya, ia tidak mau berunding sedikit pun mengenai potensi perpindahan sang bintang.

“Michael Olise adalah pemain FC Bayern Munich yang masih memiliki kontrak panjang - dan kami bukanlah klub yang suka menjual pemain,” kata Hainer, dikutip dari Bild, Selasa (9/6/2026).

 

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