Incar Julian Alvarez Usai Datangkan Gordon, Barcelona Siap Cuci Gudang

JAKARTA - Barcelona siap menjual sejumlah pemainnya untuk menjaga kesehatan finansial klub. Klub raksasa Spanyol itu dilaporkan menargetkan pemasukan €30-50 juta dari sejumlah pemain.

1. Incar Alvarez Usai Gordon

Diketahui, Barcelona melepas Robert Lewandowski musim ini. Di sisi lain, Barcelona mendatangkan Anthony Gordon dengan biaya €80 juta dari Newcastle United.

Melansir Football Espana, Minggu (31/5/2026), langkah ini mengejutkan banyak pihak karena masalah jangka panjang klub dengan batasan gaji selama bertahun-tahun.

Selain Gordon, Barcelona memprioritaskan Julian Alvarez untuk mengisi posisi nomor sembilan.

"Meskipun ada keraguan tentang kemampuan mereka untuk mendanai kesepakatan itu atau bahkan kesediaan Atletico Madrid untuk bernegosiasi," demikian laporan tersebut.

Pada saat yang sama, Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan pemain bebas transfer Manchester City, Bernardo Silva, yang memilih apakah akan menerima tawaran dari Atletico Madrid atau Blaugrana.

Barcelona membutuhkan penjualan pemain untuk mendaftarkan tiga target mereka

La Liga telah mengisyaratkan Barcelona akan kembali berada dalam batasan gaji mereka musim panas ini, memungkinkan mereka untuk menghabiskan semua uang yang dihasilkan dari penjualan dan penghematan untuk mendaftarkan pemain baru.

Namun, cukup mengejutkan bahwa Barcelona memiliki ruang yang cukup dalam batasan gaji mereka untuk melakukan hal tersebut.

Cadena SER melaporkan, meskipun Barcelona masih memiliki ruang untuk mendatangkan pemain baru, beberapa pemain akan dilepas agar dapat mendaftarkan Silva, Alvarez, dan Gordon. Mereka memperkirakan target penjualan pemain sebesar €30-50 juta, tergantung pada berapa biaya transfernya.