Efek Domino Anthony Gordon, Penyerang Barcelona Segera Gabung Klub Prancis

JAKARTA - Penyerang Barcelona, Ansu Fati, dikabarkan segera merapat ke klub Liga Prancis, AS Monaco. Monaco siap mempermanenkan pemain berusia 23 tahun itu dengan mahar 11 juta euro (sekitar Rp228 miliar).

1. Segera Gabung Monaco

Ansu Fati telah 14 tahun membela Barcelona. Tampaknya, musim panas ini ia akan resmi meninggalkan klub yang dibelanya sedari kecil.

Diketahui, dalam 3 tahun terakhir, Fati dipinjamkan ke Brighton and Hove Albion dan AS Monaco. Dengan kedatangan Anthony Gordon, tampaknya peluang Fati kembali ke Barcelona kian menipis.

Menurut MD, harapan Fati untuk kembali ke Camp Nou telah berakhir dengan kedatangan Gordon. Sekarang AS Monaco akan berupaya untuk mempermanenkan kepindahannya.

Kecuali ada perubahan haluan, Fati diperkirakan akan menerimanya. Klub Prancis itu memiliki opsi pembelian senilai €11 juta untuk Fati. Namun, Monaco akan memintanya untuk menurunkan gajinya secara signifikan atau mencoba menegosiasikan harga dengan Barcelona.