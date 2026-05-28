Barcelona Gerak Cepat Datangkan Bintang Newcastle, Siapkan Mahar Rp1,6 Triliun

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |17:45 WIB
Barcelona Gerak Cepat Datangkan Bintang Newcastle, Siapkan Mahar Rp1,6 Triliun
Barcelona Gerak Cepat Datangkan Bintang Newcastle, Siapkan Mahar Rp1,6 Triliun (Instagram/@anthonygordon)
JAKARTA - Klub raksasa Spanyol, Barcelona, dilaporkan hampir menyelesaikan kesepakatan dengan Newcastle United terkait transfer Anthony Gordon. Jika kedua klub sepakat, Anthony Gordon akan menjadi rekrutan pertama Barcelona pada musim panas ini. 

1. Gerak Cepat Datangkan Gordon

Barcelona bergerak cepat untuk menyelesaikan kesepakatan untuk Gordon, yang telah menarik minat dari Bayern Munich dan Liverpool. Melansir Football Espana, Kamis (28/5/2026), Direktur Olahraga Deco telah pergi ke Inggris untuk mengadakan pembicaraan dengan perwakilan pemain internasional Inggris tersebut. Dari sana, proses pun dimulai.

Kesepakatan pribadi dengan Gordon dengan cepat tercapai. Dalam beberapa jam setelah mengajukan tawaran pembuka mereka, Barcelona berhasil mencapai kesepakatan prinsip dengan Newcastle untuk merekrut penyerang berusia 25 tahun itu, seperti yang dilaporkan Sport.

Hansi Flick memberikan lampu hijau bagi Barcelona untuk merekrut Gordon. Menurutnya, Gordon sangat cocok dengan gaya bermain agresifnya. 

DIketahui, Newcastle terbuka untuk menjual penyerang bintang mereka. Awalnya, Newcastle meminta €92 juta (sekitar Rp1,9 triliun). Namun, kesepakatan akan segera diselesaikan dengan harga €80 juta (Rp1,65 triliun) ditambah bonus.

2. Tes Medis

Setelah kesepakatan tercapai, Gordon kini dapat berangkat ke Barcelona untuk menjalani tes medis. Rencananya, semuanya akan diselesaikan sebelum ia kembali ke kamp timnas Inggris menjelang Piala Dunia 2026 yang dimulai bulan depan. Ini akan akan memungkinkannya untuk bergabung secara resmi ketika jendela transfer musim panas dibuka pada 1 Juli 2026.

Ada kekhawatiran, jika Gordon tampil memukau pada Piala Dunia 2026, nilai jualnya akan naik. Karena itu, ada desakan besar dari Barcelona untuk menyelesaikan transfer sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

