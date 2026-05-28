Manchester United Selangkah Lagi Dapatkan Gelandang Atalanta, Siap Rogoh Kocek Rp900 Miliar

JAKARTA - Klub raksasa Liga Inggris, Manchester United hampir mencapai kesepakatan dengan Atalanta mengenai pembelian Ederson. Kesepakatan sudah memasuki tahap akhir.

Melansir Sky Sports, Kamis (28/5/2026), Manchester United harus merogoh kocek £38 juta (sekitar Rp908 miliar) untuk menebus Ederson dari Atalanta. Rinciannya, pembayaran tetap £35 juta ditambah £3 juta dalam bentuk bonus.

"Kesepakatan untuk gelandang tersebut dapat tercapai pada akhir pekan ini," demikian laporan tersebut.

Manajer Atalanta, Raffaele Palladino, pekan lalu mengonfirmasi bahwa Ederson tetap menjadi pemain cadangan yang tidak digunakan dalam pertandingan imbang mereka melawan Fiorentina karena "klub besar" sedang memantaunya.

Sebelumnya, Ederson tampaknya akan bergabung dengan Atletico Madrid. Namun, klub Spanyol tersebut berpaling ke gelandang Wolves yakni Joao Gomes. Kondisi ini membuka pintu bagi United, yang tengah mencari pengganti Casemiro yang akan pergi.

United terus memburu gelandang lainnya, termasuk Carlos Baleba dari Brighton dan Mateus Fernandes dari West Ham.

2. Cocok di Liga Inggris?

Sementara itu, dari analisis Sky Sports, musim ini Ederson telah mencatatkan 59 tekel, 28 intersepsi, dan merebut bola di sepertiga pertahanan lapangan sebanyak 62 kali di Serie A.

"Itu menempatkannya di 15 besar di semua kategori di posisinya, tetapi di Premier League. Angka-angka tersebut bahkan tidak menempatkannya di 20 besar untuk dua kategori pertama atau 10 besar untuk kategori terakhir," katanya.