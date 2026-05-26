HOME BOLA LIGA INDONESIA

Segini Kisaran Gaji Igor Tolic Sebagai Pelatih Baru Persib Bandung

Dian AF , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |21:10 WIB
Kisaran Gaji Igor Tolic di Persib Bandung (Foto: Dok. Okezone)
SEJAK resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Persib Bandung pada Senin, 25 Mei 2026, nama Igor Tolic langsung menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan Bobotoh.

Bukan hanya soal strategi atau rekam jejak, salah satu pertanyaan yang paling banyak bergulir di media sosial adalah: berapa gaji Igor Tolic di Persib? 

1. Acuan dari Gaji Bojan Hodak 

Untuk memperkirakan kisaran gaji Tolic, kita perlu melihat angka yang beredar soal pendahulunya. Berbagai laporan menyebut Bojan Hodak menerima sekitar Rp 10 miliar per musim  atau setara kurang lebih Rp 830 juta per bulan. 

Angka ini tidak pernah dikonfirmasi resmi oleh Persib, namun beredar luas dan tidak pernah dibantah pihak mana pun. 

Sebagai asisten pelatih, gaji Tolic tentu berada jauh di bawah angka tersebut. Kini setelah naik jabatan menjadi pelatih kepala, bayarannya otomatis meningkat namun, para pengamat menilai angkanya kemungkinan masih berada di bawah gaji Hodak pada puncak kariernya di Persib.

Hal ini wajar. Tolic adalah pelatih kepala pertama kali, dengan rekam jejak yang solid sebagai asisten namun belum pernah memegang kendali penuh sebuah tim besar sebagai pelatih utama.

2. Standar Gaji Pelatih Kepala Persib 

Mengacu pada kelas kompetisi yang dihadapi Persib musim depan termasuk Liga Champions Asia II sebagai ajang internasional, standar gaji pelatih kepala klub tentu tidak bisa terlalu jauh di bawah pasar. Persib adalah salah satu klub dengan infrastruktur dan pendapatan terbesar di Indonesia. 

Meski angka resmi belum ada, kisaran yang realistis untuk gaji Tolic diperkirakan berada di rentang Rp 5–8 miliar per musim, atau sekitar Rp 400–670 juta per bulan. Angka ini mempertimbangkan statusnya sebagai pelatih kepala baru yang naik dari dalam, dengan rekam jejak menjanjikan namun belum memiliki gelar atas namanya sendiri.

 

