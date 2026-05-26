2 Sosok yang Raih Juara Bersama Persib Bandung sebagai Pemain dan Pelatih, Nomor 1 Legenda Pangeran Biru

SEJAK resmi berdiri pada tahun 1933, Persib Bandung telah menjelma menjadi salah satu kekuatan paling disegani dalam kancah sepak bola Tanah Air. Berbagai trofi bergengsi kini berjejer rapi di lemari piala klub kebanggaan warga Jawa Barat ini, terbukti klub berjuluk Pangeran Biru itu sukses menjuarai Super League 2025-2026.

Namun, di balik panjangnya sejarah klub, catatan emas sebagai figur yang mampu mempersembahkan gelar juara baik saat masih aktif merumput sebagai pemain maupun ketika berstrategi di kursi pelatih terbilang sangat langka. Nyatanya, hingga saat ini hanya ada dua sosok istimewa yang berhasil mengukir pencapaian langka tersebut. Siapa saja mereka?

Berikut 2 Sosok yang Raih Juara Bersama Persib Bandung sebagai Pemain dan Pelatih:

1. Ade Dana

Sosok pertama yang berhasil mengukir sejarah luar biasa ini adalah sang legenda, Ade Dana. Ia menjadi orang pertama dalam sejarah klub yang mampu mengawinkan gelar juara dari dua peran berbeda.

Sebagai pemain, kontribusi besar Ade Dana dimulai saat ia masih menjadi pilar di atas lapangan hijau. Ia sukses membawa Persib Bandung keluar sebagai jawara di kompetisi era Perserikatan pada tahun 1961.

Setelah pensiun, magis Ade Dana ternyata tidak luntur. Dari pinggir lapangan, ia bertindak sebagai juru taktik utama yang mendalangi keberhasilan Maung Bandung merengkuh trofi juara pada musim 1989-1990.

2. Djadjang Nurdjaman

Pria asal Majalengka yang akrab disapa Djanur ini menjadi sosok kedua yang menyamai torehan legendaris milik Ade Dana. Catatan prestasi Djadjang Nurdjaman ini bahkan terbilang sangat komplet di berbagai era kompetisi.