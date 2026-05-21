HOME BOLA LIGA CHAMPION

4 Raksasa Asia yang Berpotensi Lawan Persib Bandung di Fase Grup ACL 2 2026-2027, Nomor 1 Runner-up ACL Elite!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |19:55 WIB
Persib Bandung ditunggu tim-tim raksasa Asia di ACL 2 2026-2027. (Foto: Persib.co.id)
SEBANYAK 4 raksasa Asia yang berpotensi melawan Persib Bandung di fase grup AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027 akan diulas Okezone. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dipastikan tampil di playoff ACL 2 jika keluar sebagai juara Super League 2026-2027.

Jika juara Super League 2026-2027, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan menantang juara Liga 1 Filipina pada 29 Juli 2026. Andai menang di laga playoff, Beckham Putra dan kawan-kawan akan lolos ke fase grup ACL 2 2026-2027.

Lolos ke fase grup akan menempatkan Persib Bandung di pot 4 drawing. Maung Bandung ditaruh di pot 4 karena lolos lewat babak playoff.  Saat ini ada beberapa klub yang dipastikan lolos ke fase grup ACL 2 2026-2027 dan berpotensi menjadi lawan Persib Bandung. Siapa saja?

Berikut 4 raksasa Asia yang berpotensi lawan Persib Bandung di fase grup ACL 2 2026-2027:

1. Machida Zelvia

Machida Zelvia

Machida Zelvia merupakan runner-up AFC Champions League Elite 2025-2026. Di partai puncak yang berlangsung pada 25 April 2026, Machida Zelvia kalah 0-1 dari raksasa Arab Saudi, Al Ahli.

Lantas, kenapa Machida Zelvia terpental ke ACL 2 2026-2027? Machida Zelvia gagal tampil di AFC Champions League Elite 2026-2027 karena hanya finis di posisi enam klasemen akhir Liga 1 Jepang 2025.

2. FC Seoul

FC Seoul

FC Seoul yang finis di posisi enam klasemen akhir Liga 1 Korea Selatan 2026, diizinkan ambil bagian di fase grup ACL 2 2026-2027. Jika bersua FC Seoul, Persib Bandung tentu wajib mengeluarkan tenaga ekstra.

FC Seoul merupakan klub yang memiliki sejarah bagus di kompetisi antarklub Asia. FC Seoul pernah finis runner-up di ACL Elite 2001-2002 dan 2013.

 

