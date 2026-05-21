SEBANYAK 4 raksasa Asia yang berpotensi melawan Persib Bandung di fase grup AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027 akan diulas Okezone. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dipastikan tampil di playoff ACL 2 jika keluar sebagai juara Super League 2026-2027.
Jika juara Super League 2026-2027, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan menantang juara Liga 1 Filipina pada 29 Juli 2026. Andai menang di laga playoff, Beckham Putra dan kawan-kawan akan lolos ke fase grup ACL 2 2026-2027.
Lolos ke fase grup akan menempatkan Persib Bandung di pot 4 drawing. Maung Bandung ditaruh di pot 4 karena lolos lewat babak playoff. Saat ini ada beberapa klub yang dipastikan lolos ke fase grup ACL 2 2026-2027 dan berpotensi menjadi lawan Persib Bandung. Siapa saja?
Berikut 4 raksasa Asia yang berpotensi lawan Persib Bandung di fase grup ACL 2 2026-2027:
Machida Zelvia merupakan runner-up AFC Champions League Elite 2025-2026. Di partai puncak yang berlangsung pada 25 April 2026, Machida Zelvia kalah 0-1 dari raksasa Arab Saudi, Al Ahli.
Lantas, kenapa Machida Zelvia terpental ke ACL 2 2026-2027? Machida Zelvia gagal tampil di AFC Champions League Elite 2026-2027 karena hanya finis di posisi enam klasemen akhir Liga 1 Jepang 2025.
FC Seoul yang finis di posisi enam klasemen akhir Liga 1 Korea Selatan 2026, diizinkan ambil bagian di fase grup ACL 2 2026-2027. Jika bersua FC Seoul, Persib Bandung tentu wajib mengeluarkan tenaga ekstra.
FC Seoul merupakan klub yang memiliki sejarah bagus di kompetisi antarklub Asia. FC Seoul pernah finis runner-up di ACL Elite 2001-2002 dan 2013.