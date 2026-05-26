Kisah Asmara 2 Pemain Real Madrid Menikah dengan Saudara Kembar

KISAH unik asmara dua pemain top Real Madrid menikah dengan saudara kembar menarik untuk diulas. Dua pemain Los Blancos, rekan setim di lapangan dan di ruang ganti, ternyata mempersunting dua perempuan yang bukan hanya bersaudara tetapi kembar identik.

1. Bermula dari Castilla

Pertemuan Dani Carvajal dan Joselu bukanlah kebetulan musim panas. Mereka sudah saling mengenal sejak 2010, ketika keduanya masih berjuang menembus tim utama sebagai bagian dari skuad Real Madrid Castilla. Di sana, persahabatan dibangun dari latihan keras, kamar ganti yang sama, dan mimpi besar yang sama.

Perpisahan Dani Carvajal di Real Madrid 2026 (Foto:Instagram/@realmadrid)

Joselu bahkan sempat debut di tim utama Real Madrid pada 2011, sebelum akhirnya menapaki perjalanan panjang melewati berbagai klub Stoke City, Hannover, Deportivo La Coruña, Newcastle, Alavés, hingga Espanyol sebelum akhirnya kembali ke Madrid.

2. Menikah dengan Saudara Kembar

Dani Carvajal menikahi Daphne Canizares, seorang wirausahawan yang mengelola bisnis wedding organizer. Joselu mempersunting Melanie Canizares, kakak kembar Daphne, yang berprofesi sebagai pramugari sekaligus model.

Joselu lebih dulu menikah dengan Melanie pada 2016. Carvajal kemudian menyusul, mempersunting Daphne beberapa tahun kemudian.

Saat Joselu resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Real Madrid pada 19 Juni 2023, ia tidak menyembunyikan kebahagiaannya.

Di hadapan media, Joselu bercerita bahwa hubungannya dengan Carvajal sudah terasa sangat istimewa sejak mereka berbagi ruang ganti lebih dari satu dekade lalu, dan kini semakin erat dengan ikatan keluarga yang menyatukan mereka.

3. Ipar di Kehidupan

Yang membuat kisah ini semakin menarik adalah bagaimana kehidupan pribadi dan profesional keduanya terjalin begitu erat. Di lapangan, mereka bisa saling berduel, Carvajal sebagai bek kanan dan Joselu sebagai penyerang.