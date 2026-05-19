HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Borneo FC Belum Nyerah Buru Gelar Juara, Gantungkan Harapan Besar ke Persijap

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |16:22 WIB
Pelatih Borneo FC Belum Nyerah Buru Gelar Juara, Gantungkan Harapan Besar ke Persijap (Dok Borneo FC)
JAKARTA - Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, menegaskan timnya belum menyerah dalam perebutan gelar juara Super League 2025-2026. Lefundes pun menaruh harapan besar kepada Persijap Jepara yang akan menghadapi Persib Bandung dalam pertandingan pamungkas.

1. Berharap ke Persijap

Borneo FC dalam situasi sulit setelah ditahan imbang Persijap Jepara (1-1) di pekan ke-33 Super League musim ini. Hasil imbang itu membuat Pesut Etam -julukan Borneo FC- hanya mendapat tambahan satu poin.

Sementara pesaingnya dalam perebutan gelar juara, Persib Bandung, sukses menaklukan PSM Makassar (2-1) di pekan yang sama. Alhasil, Borneo FC kini tertinggal dua angka dari Persib yang telah mengoleksi 78 poin.

"Sekarang situasinya di papan atas memang diakui menjadi sedikit lebih sulit bagi kami. Tetapi, peluang tersebut belum sepenuhnya mustahil terwujud, karena perjuangan panjang sepanjang musim ini belum benar-benar berakhir," kata Lefundes dikutip dari laman resmi Borneo FC, Selasa (19/5/2026).

Dengan satu pertandingan tersisa, Borneo FC harus merebut tiga poin sambil berharap Persib Bandung menelan kekalahan. Itu merupakan satu-satunya skenario yang bisa membawa Pesut Etam menjadi juara.

Di pekan ke-34, Borneo FC akan berhadapan dengan Malut United, sedangkan Persib Bandung akan bersua dengan Persijap Jepara. Dua pertandingan itu akan berlangsung secara bersamaan pada Sabtu (23/5/2026) mendatang.

"Perjuangan di laga terakhir nanti akan tetap sama seperti yang sudah kami tunjukkan dengan konsisten sepanjang musim ini. Bagaimanapun juga, posisi kami saat ini memang membutuhkan momentum di mana Persib Bandung terpeleset," tutur Lefundes.

"Ironisnya, pada pertandingan kali ini justru kami sendiri yang terpeleset di sini, meskipun kami tetap pulang dengan membawa satu poin," kata pelatih asal Brasil itu.

 

