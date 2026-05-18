HOME BOLA LIGA SPANYOL

4 Klub Top Dunia yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Robert Lewandowski, Nomor 1 Setan Merah!

Dian AF , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |12:16 WIB
4 Klub Top Dunia yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Robert Lewandowski, Nomor 1 Setan Merah!
Robert Lewandowski Tinggalkan Barcelona (Foto: X/fcbarcelona)
LEWANDOWSKI resmi meninggalkan Barcelona pada akhir musim 2025/2026. Striker berusia 37 tahun itu mengakhiri kontraknya dengan Los Cules setelah empat tahun penuh meraih hasil pencapaian luar biasa. 

Selama berseragam Barcelona, Lewandowski mencatatkan 119 gol dalam 191 penampilan, termasuk tiga gelar La Liga. Ia pun pamit dengan menyatakan bahwa dirinya merasa "misi sudah selesai" di Camp Nou.

Robert Lewandowski. (Foto: Instagram/_rl9)
Robert Lewandowski. (Foto: Instagram/_rl9)

Lantas, ke mana bomber asal Polandia itu akan berlabuh berikutnya? Berikut Okezone merangkum prediksi empat klub top dunia yang bisa jadi rumah baru Lewandowski.

1. Manchester United

Setan merah menjadi kandidat yang paling sering disebut dan menarik perhatian publik. Mantan bek legendaris The Red Devils, Rio Ferdinand, secara terbuka mendukung langkah tersebut. 

Melalui akun pribadi X-nya, Ferdinand menulis, "What a guy, what a player! Experienced option next season in UCL & help with development of Sesko?" 

Ferdinand punya argumen yang masuk akal. Setan Merah tengah berupaya menembus kembali panggung Liga Champions di bawah asuhan Michael Carrick. Kehadiran Lewandowski akan memberikan pengalaman dan ketajaman yang dibutuhkan skuad muda mereka. 

2. AC Milan

Musuh bebuyutan Inter Milan juga bisa masuk list. Tim yang identik dengan jersey merah hitam ini dikenal sebagai surga bagi para striker veteran. Musim ini saja, nama Luka Modric membuktikan bahwa I Rossoneri mampu memaksimalkan pemain di usia senja.

Kabar dari Italia menyebutkan Milan telah lama memantau Lewandowski, dan musim panas ini dianggap sebagai momen paling tepat bagi kedua pihak. 

Kabar yang berhembus, striker Polandia itu disebut bersedia menerima gaji jauh di bawah tawaran Arab Saudi demi bertahan di kompetisi Eropa.

 

