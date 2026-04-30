Hasil PSIM Yogyakarta vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026: Pendekar Cisadane Curi Kemenangan 1-0

YOGYAKARTA – Hasil PSIM Yogyakarta vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta, Kamis (30/4/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Pendekar Cisadane.

Gol tunggal Persita dicetak Aleksa Andrejic (6’). Kemenangan itu mengukuhkan posisi mereka di urutan 9 klasemen Super League 2025-2026 dengan 44 poin dari 30 laga.

Jalannya Pertandingan

PSIM dan Persita memainkan laga dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Kedua tim berusaha saling mengembangkan pola permainan masing-masing.

Pada menit ke-6, Persita berhasil unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah. Kepastian itu setelah Andrejic Aleksa mencatatkan namanya di papan skor.

Setelah tertinggal, PSIM bermain lebih agresif untuk membalas gol tersebut. Akan tetapi, pertahanan Persita masih cukup lugas menghalau serangan yang datang.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Sementara waktu, PSIM masih tertinggal 0-1 dari Persita.