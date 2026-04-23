Viral, Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho Jadi Fotografer Dadakan Emak-Emak di Bandara Ngurah Rai

GIANYAR – Sebuah momen hangat terekam saat skuad Persija Jakarta mendarat di Pulau Bali untuk melakoni laga tandang di matchday ke-29 Super League 2025-2026. Sang kapten, Rizky Ridho, mendadak menjadi perbincangan publik bukan karena aksinya di atas rumput hijau, melainkan karena aksi spontannya membantu sekelompok ibu-ibu yang sedang berlibur.

Melalui unggahan di kanal YouTube resmi Persija, terlihat bek Timnas Indonesia itu tanpa ragu menawarkan diri untuk menjadi fotografer dadakan. Ridho tampak dengan senang hati mengambilkan foto agar seluruh rombongan ibu-ibu tersebut bisa masuk dalam satu bingkai foto yang sama.

Sikap rendah hati bintang Timnas Indonesia ini langsung menuai banjir pujian dari Jakmania dan pencinta sepak bola Tanah Air yang terkesan dengan keramahannya meski menyandang status pemain papan atas.

1. Hasil Imbang yang Mengecewakan

Sayangnya, suasana ceria di luar lapangan tidak berlanjut sepenuhnya ke dalam stadion. Persija Jakarta harus puas berbagi angka saat menantang PSIM Jogja di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Rabu 22 April 2026 sore WIB.

Rizky Ridho bantu foto emak-emak di Bali. (Foto: Media Persija)

Meski tampil menekan, Macan Kemayoran ditahan imbang tuan rumah dengan skor 1-1. Laga dimulai dengan mengejutkan bagi tim tamu setelah Ezequiel Vidal membobol gawang Persija pada menit keempat.

Namun, anak asuh Maurico Soiza bereaksi cepat. Pada menit ke-20, Allano Lima berhasil menyamakan kedudukan melalui eksekusi penalti yang tenang.

Memasuki babak kedua, Persija terus menggempur pertahanan PSIM, namun hingga peluit panjang berbunyi, gol kemenangan yang dinanti tak kunjung tercipta.