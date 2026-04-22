Hasil PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Skor 1-1!

PERSIJA Jakarta gagal meraih tiga poin saat menghadapi PSIM Yogyakarta di lanjutan pekan ke-29 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (22/4/2026) sore WIB. Setelah bermain 90 menit, skor sama kuat 1-1.

Karena hanya mendapatkan tambahan satu angka, kecil peluang Persija Jakarta juara Super League 2025-2026. Persija Jakarta kini duduk di posisi tiga dengan 59 angka, terpaut enam poin dari Persib Bandung di puncak (Persib Bandung baru main 28 kali).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSIM Yogyakarta dan Persija Jakarta memainkan tempo tinggi di awal babak pertama. Kedua tim saling menekan agar dapat mencetak gol cepat di laga tersebut.

PSIM unggul lebih dahulu atas Persija Jakarta pada menit ke-4. Gol dicetak Ezequiel Vidal setelah memaksimalkan umpan Savio Sheva.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-20. Gol tersebut dicatatkan Allano Lima via eksekusi penalti.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Untuk sementara, Persija Jakarta dan PSIM masih bermain dengan skor 1-1.