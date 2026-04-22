Segini Kisaran Gaji Striker David Da Silva di Malut United

KISARAN gaji striker David Da Silva di Malut United menarik diulas. Dengan performanya yang ciamik, apakah bayaran yang diberikan Malut United kepadanya bernilai fantastis?

David Da Silva memang belum lama membela Malut United. Dia direkrut pada awal musim 2025-2026 ini usai pisah dengan Persib Bandung.

1. Kiprah David Da Silva

David Da Silva resmi berseragam Malut pada 24 Juli 2025. Dia mendapat kontrak berdurasi 2 tahun sehingga akan membela Laskar Kie Raha -julukan Malut United- hingga 30 Juni 2027.

Kiprah manis langsung ditunjukkan David Da Silva di Malut United. Musim ini, dia total sudah catatkan 17 gol dan 5 assist dari 27 penampilannya di Super League.

Berkat kontribusinya, Malut United kini menduduki posisi kelima di klasemen. Mereka total mengemas 46 poin saat ini, terpaut 19 angka dari Persib Bandung yang ada di puncak klasemen.