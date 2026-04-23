Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Andrew Jung yang Emosi Gara-Gara Persib Bandung Gagal Kalahkan Dewa United

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |03:01 WIB
Pemain Persib Bandung, Andrew Jung. (Foto: I.league)
A
A
A

SERANG – Penyerang Persib Bandung, Andrew Jung, menjadi pahlawan penyelamat bagi Maung Bandung saat bertandang ke markas Dewa United pada pekan ke-28 Super League 2025-2026. Meski sukses mencetak gol krusial, pemain yang masuk sebagai pengganti ini menunjukkan sikap tidak puas karena gagal membawa pulang poin penuh ke Bandung.

Turun dari bangku cadangan pada menit ke-68, Jung hanya butuh waktu singkat untuk merobek jala lawan pada menit ke-86, sekaligus memaksakan hasil imbang 2-2. Kendati dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga tersebut, pemain asal Prancis ini merasa torehan satu poin bukanlah hasil yang ideal bagi sang pemuncak klasemen.

1. Rasa Kecewa

Bagi Andrew Jung, mencetak gol memang memberikan kebahagiaan secara personal, namun kepentingan kolektif tetap menjadi prioritas utama. Ia menegaskan target Persib dalam setiap laga adalah kemenangan mutlak, sehingga hasil imbang di Serang terasa seperti sebuah kerugian besar bagi tim.

"Soal gol, tentu saya senang. Tapi saya juga kecewa karena target tim adalah kemenangan. Jadi kami merasa kehilangan dua poin," ungkap Jung, dikutip dari laman resmi I.League, Kamis (23/4/2026).

Aksi Thom Haye di laga Dewa United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 persib
Meski demikian, Jung memastikan semangat juang skuad Pangeran Biru tidak akan luntur.

"Apapun itu, kami tetap akan berjuang sampai akhir dan berusaha memenangkan semua pertandingan sisa musim ini," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement