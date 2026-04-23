Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Iran Terancam Ditendang dari Piala Dunia 2026, Utusan Donald Trump Usulkan FIFA Panggil Italia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |08:17 WIB
Timnas Iran Terancam Ditendang dari Piala Dunia 2026, Utusan Donald Trump Usulkan FIFA Panggil Italia
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (Foto: Instagram/whitehouse)
A
A
A

WASHINGTON – Tim Nasional (Timnas) Iran tampaknya benar-benar akan didepak dari ajang Piala Dunia 2026. Pasalnya menurut laporan terbaru dari Financial Times, Kamis (23/4/2026), mengungkap utusan khusus Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yakni Paolo Zampolli, telah meminta FIFA untuk mencoret FIFA dari pesta sepakbola terbesar di dunia tersebut.

Menariknya lagi, Zampolli dikabarkan telah mengajukan proposal kepada FIFA agar Timnas Italia ditunjuk menggantikan posisi Iran dalam ajang Piala Dunia mendatang yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tersebut.

Langkah ini bukan sekadar urusan olahraga, melainkan bagian dari upaya rekonsiliasi politik. Hubungan antara Presiden Trump dan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, dikabarkan merenggang setelah sang Presiden melancarkan kritik tajam terhadap Paus Leo XIV terkait konflik perang Iran.

Kehadiran Gli Azzurri –julukan Timnas Italia– di turnamen tersebut diharapkan mampu menjadi jembatan untuk memperbaiki keretakan hubungan kedua pemimpin negara tersebut.

Momen Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez bertemu Presiden AS Donald Trump
Momen Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez bertemu Presiden AS Donald Trump

1. Amerika Mau Italia Main di Piala Dunia 2026

Paolo Zampolli, yang merupakan putra asli Italia, tidak menutupi keinginannya untuk melihat negaranya berlaga di panggung dunia.

"Saya mengonfirmasi telah menyarankan kepada Trump dan (Presiden FIFA Gianni) Infantino agar Italia menggantikan Iran di Piala Dunia," ujar Zampolli kepada Financial Times, Kamis (23/4/2026).

Zampolli menegaskan dengan koleksi empat gelar juara dunia, Italia memiliki sejarah dan kualitas yang sangat layak untuk membenarkan partisipasi mereka secara mendadak. Keikutsertaan Italia melalui jalur belakang ini muncul setelah nasib tragis mereka di babak kualifikasi Maret lalu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement