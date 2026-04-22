Usai Menang 2-1 atas Alaves, Alvaro Arbeloa: Real Madrid Punya Peluang Juara Liga Spanyol 2025-2026

MADRID – Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, yakin timnya masih berpeluang menjuarai Liga Spanyol 2025-2026 usai menumbangkan Alaves 2-1, pada Rabu (22/4/2026) dini hari WIB. Menurut Arbelo, saat ini yang terpenting adalah skuad fokus menghadapi enam laga tersisa tanpa memperdulikan hasil dari Barcelona yang kini bertengger di puncak klasemen.

Untuk saat ini, Madrid masih menempati peringkat kedua di Liga Spanyol 2025-2026 dengan 73 poin. Los Blancos –julukan Madrid– tertinggal 6 poin dari Barcelona yang belum memainkan matchday ke-32.

Bagi Barcelona, mereka pun hanya perlu 13 poin lagi untuk mengunci gelar juara Liga Spanyol 2025-2026.

1. Yakin Bisa Juara

Ya, berbicara peluang juara Liga Spanyol 2025-2026, Arbeloa menginstruksikan anak asuhnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Fokus utama tim saat ini adalah menyapu bersih enam pertandingan sisa tanpa mempedulikan siapa lawan yang dihadapi, sekaligus meningkatkan level tuntutan terhadap performa individu masing-masing pemain.

Arbeloa juga memberikan penjelasan terkait situasi Eduardo Camavinga yang kembali merumput dan kekecewaan Jude Bellingham saat ditarik keluar. Ia menekankan keputusan tersebut murni untuk menjaga kebugaran pemain yang baru sembuh dari cedera, seperti halnya Eder Militao, guna menghindari risiko lebih lanjut.

Bagi Arbeloa, semangat juang para pemain muda yang ingin terus membantu tim adalah sinyal positif bagi masa depan klub.

"Saya peduli dengan apa yang dipertaruhkan Madrid, bukan apa yang dipertaruhkan untuk saya dalam enam pertandingan tersisa," jelas Arbelo, melansir dari Marca, Rabu (22/4/2026).