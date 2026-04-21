HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid vs Deportivo Alaves, Alvaro Arbeloa: Lebih Mudah Juara Liga Champions!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |14:14 WIB
Alvaro Arbeloa mengklaim lebih mudah Real Madrid juara Liga Champions daripada Liga Spanyol (Foto: La Liga)
MADRID – Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, mengklaim lebih mudah bagi timnya untuk juara Liga Champions ketimbang La Liga atau Liga Spanyol. Hal itu diutarakan jelang jornada 32 Liga Spanyol 2025-2026 melawan Deportivo Alaves.

1. Rentetan Lawan Berat

Hasil Bayern Munich vs Real Madrid di Liga Champions 2025-2026 @realmadriden

Duel Real Madrid vs Deportivo Alaves itu akan berlangsung di Stadion Bernabeu, Madrid, Spanyol, Rabu 22 April 2026 pukul 02.30 WIB. Partai ini krusial buat Los Blancos jelang rentetan lawan berat.

Setelah ini, Madrid akan berturut-turut menghadapi Real Betis (tandang), Espanyol (kandang), Barcelona (tandang), Real Oviedo (kandang), Sevilla (tandang), dan Athletic Bilbao (kandang). Tak pelak, peluang mereka juara Liga Spanyol disebut tipis.

Apalagi, saat ini Madrid baru mengumpulkan 70 poin dari 31 laga. Mereka tertinggal sembilan angka dari rival bebuyutannya Barcelona di puncak klasemen Liga Spanyol 2025-2026.

Modal Madrid memasuki laga ini juga buruk. Mereka tak meraih kemenangan dalam empat laga beruntun di semua kompetisi sepanjang April 2026. Bahkan, Kylian Mbappe dan kawan-kawan disikat RCD Mallorca 1-2 dan ditahan Girona 1-1.

 

