5 Pemain Real Madrid yang Berpeluang Kena Cuci Gudang di Akhir Musim Ini, Nomor 1 Jadi Kejutan Besar!

ADA 5 pemain Real Madrid yang berpeluang kena cuci gudang di akhir musim 2025-2026 nanti. Alasan cuci gudang itu karena Presiden Madrid, Florentino Perez, dikabarkan sedang menyiapkan perombakan besar-besaran usai Los Blancos –julukan Madrid– tampil buruk di musim ini.

Ya, Madrid tengah terpuruk. Mereka bahkan berpotensi puasa gelar di musim 2025-2026 jika gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen.

Sebelumnya Madrid sudah gagal di Piala Super Spanyol, Copa del Rey, dan Liga Champions. Kegagalan-kegagalan itu yang membuat Madrid berpotensi merombak skuad di bursa transfer musim panas 2026 mendatang.

Karena itu, sejumlah pemain Madrid berpeluang untuk dibuang pada jendela transfer mendatang. Lantas siapa saja?

Berikut 5 Pemain Real Madrid yang Berpeluang Kena Cuci Gudang di Akhir Musim Ini:

1. Eduardo Camavinga

Meski masih berusia 23 tahun, status Camavinga kini tidak lagi dianggap sebagai pemain yang tak tersentuh. Real Madrid dilaporkan siap mendengarkan tawaran yang masuk di angka 50 juta euro atau sekira Rp1 triliun.

Jika ada klub yang berani menebus harga tersebut, sang gelandang muda asal Prancis ini dipastikan bakal dilepas demi menyegarkan neraca keuangan dan komposisi tim.

2. David Alaba

Bek veteran, David Alaba berada di posisi yang rawan. Alaba mendekati masa akhir kontrak mereka.

Mengingat kebijakan Madrid yang cukup ketat terhadap pemain senior, Alaba kemungkinan besar tidak akan dipertahankan. Terlebih Alaba pun kerap kali dibekap cedera.

3. Dani Carvajal

Sang kapten sekaligus produk asli akademi ini menghadapi situasi yang mirip dengan Sergio Ramos atau Toni Kroos di masa lalu. Faktor usia dan kontrak yang akan habis di musim panas ini membuat masa depan Carvajal di Santiago Bernabeu menjadi tanda tanya besar.