5 Klub Eropa yang Kepincut dengan Federico Barba, Nomor 1 Mantan Klubnya Sendiri!

MASA depan benteng pertahanan Persib Bandung, Federico Barba, kini tengah menjadi teka-teki panas. Setelah sukses mengantarkan Pangeran Biru merebut gelar juara Super League 2025-2026, bek tangguh asal Italia ini langsung menjadi komoditas panas di bursa transfer benua biru.

Berdasarkan laporan media Italia, Calcio Benevento, pemain berusia 32 tahun tersebut kabarnya memendam hasrat untuk pulang kampung dan melanjutkan karier di tanah kelahirannya. Rumor ini tentu menjadi sinyal bahaya bagi Persib Bandung yang terancam kehilangan pilar pentingnya, meskipun sang pemain sejatinya masih terikat kontrak hingga musim panas 2027 mendatang.

Berikut 5 Klub Eropa yang Kepincut dengan Federico Barba:

1. Empoli (Italia)

Klub yang berkompetisi di Italia ini bukanlah tempat yang asing bagi Barba. Empoli menjadi salah satu tim Serie A yang dilaporkan serius memantau situasinya dan mempertimbangkan untuk memulangkan mantan pemainnya tersebut pada bursa transfer musim panas 2026 mendatang.

Federico Barba. (Foto: Instagram/persib)

2. Sampdoria (Italia)

Klub legendaris Italia, Sampdoria, juga masuk dalam daftar peminat. Manajemen Sampdoria disebut-sebut kepincut dengan kematangan serta kepemimpinan Barba di lini belakang demi memperkuat skuad mereka untuk musim depan.

3. Avellino (Italia)

Selain Empoli dan Sampdoria, tim Italia lain yang ikut meramaikan perburuan adalah Avellino. Mereka terus mengamati perkembangan situasi sang bek bersama Persib Bandung dalam beberapa jendela transfer terakhir.