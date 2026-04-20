JOSE Mourinho comeback dan gantikan Alvaro Arbeloa sebagai pelatih Real Madrid? Media Spanyol, Diario Sport, melaporkan Jose Mourinho masuk radar Real Madrid sebagai pengganti Alvaro Arbeloa di musim 2026-2027.

Mou -sapaan Mourinho- diyakini dapat mengembalikan kejayaan Real Madrid yang terpuruk musim ini. Pelatih asal Portugal itu juga memiliki kenangan manis di Real Madrid.

Selama tiga musim (2010-2013) melatih Los Blancos -julukan Real Madrid, Jose Mourinho menghadirkan masing-masing satu gelar Liga Spanyol, Copa del Rey dan Piala Super Spanyol. Di ketiga musim tersebut, Jose Mourinho juga mengantarkan Real Madrid lolos semifinal Liga Champions.

1. Real Madrid Tak Hubungi Jose Mourinho

Namun, kabar terbaru disampaikan media Spanyol lain, Marca. Marca menegaskan belum ada kontak antara Real Madrid dan Jose Mourinho?

“Tidak ada kontak Real Madrid dan Jose Mourinho,” tulis Marca.

Fans garis keras Real Madrid, Pepe Alvarez, juga mengonfirmasi kabar di atas. “Jose Mourinho tidak akan melatih Real Madrid,” sambung akun @pepealvarezzz.